Ángel de Brito reveló qué sucederá con Gran Hermano en 2026

"Yo estoy cien por ciento seguro de que va a haber", acotó Fefe Bongiorno. "Yo también, es más yo lo sé", dijo entre risas el periodista. "Hay otro Gran Hermano el año que viene", confirmó el presentador de LAM (América TV).

Cabe recordar que Gran Hermano regresó a la televisión en 2022 tras un paréntesis de seis años. El éxito de esa temporada fue inmediato y el programa logró medir más de 20 puntos de rating. Además, generó figuras como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares y La Tora Villar.

Luego llegó la edición de Juliana 'Furia' Scaglione que fue la más extensa en Argentina y también obtuvo buenos números de rating. En tanto, esta temporada no llega a hacer el rating que el canal esperaba.

Embed

Desconsolado ataque de llanto de Lucía Patrone en Gran Hermano 2024: qué le pasó

Luego de la doble eliminación del domingo de Delfina De Lellis y Saif Alsayedd de la casa de Gran Hermano 2024, Lucía Patrone se quebró desconsoladamente.

Nada tuvo que ver la salida de los participantes sino que Luchi comenzó a sentir los días de aislamiento y extrañar a su familia y seres queridos.

Fue Sandra Priore quien la escuchó atentamente y la abrazó tratando de contenerla y la arengó a seguir adelante para que cumpla su máximo sueño.

"Así(cerca) estuve de que me sacaran a la mierda. Fue pasando el tiempo y me lo replanteé, y dije: “¿O te querés ir a la mierda o te querés quedar?”, le decía Sandra a Lucía.

Embed

Al verla llorando muy angustiada, la mujer de La Plata la abrazó y le dijo: "Vas a andar bárbaro, confía, en serio te digo". Ahí Juan Pablo de Vigili le dijo: "Eso también gusta de vos, que muestres lo que sentís. Somos humanos, además de jugadores".

"Por esto la gente no te saca. Siempre digo: no hay mejor juez que la gente, más allá de que primero uno es juez de uno mismo", le dijo Sandra.

Y continuó dándole ánimo: "Si estás triste y te angustias, hacelo. La gente ve que no sos ni perfecta, ni de plástico, ni que solo tenés una voz divina, ni que sos una muñequita. No, 'soy Luchi, que lloro, me angustio y aparte canto'. Quedate tranquila, es lo más importante".

"Y nunca pierdas el objetivo, tu sueño es cantar y te tenés que ir con tu sueño cumplido. No importa cuándo te vas, pero tenés que cumplir tu sueño. O sea que cuanto más te quedes...", le marcó Sandra a Luchi, quien reconoció aún conmovida: "Extraño a mis papás también".