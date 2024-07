Nuevo parte médico: cómo está la salud de Jorge Lanata a un mes y medio de su internación

"Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil", precisó Ángel.

Y remarcó: "Hay una leve mejoría y me dicen obviamente que sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia".

"Son muchas mejorías, Jorge estuvo muerto y realmente pudo salir", manifestó el conductor dando noticias alentadoras sobre la evolución de Jorge Lanata.

Además, remarcó su sorpresa ante el silencio de los compañeros de Jorge en el programa de Lanata sin filtro, Radio Mitre, quienes optan por el silencio y no dan noticias sobre cómo se encuentra el conductor en la internación.

"A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere", concluyó Ángel de Brito.

La salud de Jorge Lanata: qué dice el último parte médico oficial

El periodista Jorge Lanata se encuentra internado desde el pasado 14 de junio en el Hospital Italiano y el 23 de julio se conoció el último parte médico oficial sobre las últimas novedades sobre su estado de salud.

El mismo indica que el periodista sigue internado en terapia intensiva y presenta una leve mejoría del cuadro clínico en general.

"El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires con leve mejoría del cuadro clínico general", indica el parte médico oficial.

"Actualmente se encuentra traqueotomizado, conectado con asistencia ventilatoria mecánica con bajo requerimiento de soporte", agrega el escrito.

Y se remarca que el paciente "presenta mejoría de la función renal, hemodinámicamente compensado sin requerimiento de drogas vasoactivas ni antibiocoterapia".

"Continúa en proceso de descomplejización, con respuesta neurológica adecuada a los estímulos", finaliza el parte médico sobre la salud de Jorge Lanata, de 63 años.