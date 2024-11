Nuevos detalles escalofriantes de la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi que involucra a sus hijas

Así, a través de su abogada Ana Rosenfeld, Nara lo denunció y pidió su exclusión del hogar, dado que la propiedad es de ambos. En tanto, desde LAM (América TV) Pepe Ochoa agregó que hay otra denuncia por violencia de género, y que las pruebas estarían grabadas a través de las cámaras de seguridad del edificio.

En tanto, sobre el final del programa, el panelista de Ángel de Brito informó que la policía se había apersonado en el edificio de la Avenida Del Libertador, por lo que Icardi habría aceptado irse por su propia voluntad del departamento. “Ahí viven todos, están las hijas también. Seguramente están ahí en este momento, no lo sé, pero estaban viviendo ahí con Wanda”, confió el periodista.

Pero una vez terminado el aire de LAM, Ochoa se volcó a X -ex Twitter- al llegarle más información sobre el escándalo, y allí reveló que Wanda también habría denunciado al padre de sus hijas por el robo de dinero. "Información de último momento. Me acabo de enterar que Wanda no solamente denuncia a Mauro (por violencia de género) sino que denuncia que Mauro le afanó 70 mil dólares", concluyó.

La contundente reacción de Mauro Icardi ante la grave denuncia de Wanda Nara

Este miércoles en LAM (América) dieron a conocer la denuncia que Wanda Nara realizó contra Mauro Icardi por violencia de género y con un pedido de desalojo del departamento que ambos compartían en el barrio de Núñez.

"Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire del departamento que es de ambos", contó Ángel de Brito al leer parte de la denuncia.

Minutos después, el conductor confirmó que el futbolista había sido notificado por la policía e informó: “Mauro aceptó la exclusión del hogar”.

“Los policías que Pochi mostró hace un hora eran efectivos que entraron en el Chateau, subieron al departamento de Mauro, lo notificaron, y él se supo a derecho y estaría abandonado en este momento el edificio”, agregó Pepe Ochoa.

Por último, respecto al futuro de la causa, completó: “Hay que ver qué pasa ahora, si Wanda pudo entrar o no y entiendo que sí porque están las menores”.