Grave denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia de género

"Voy a leer parte de la denuncia", comenzó diciendo De Brito. "Wanda Nara está recibiendo, por parte de Mauro Icardi, y tendría una orden de desalojo para que se retire del domicilio", leyó el comunicador. "Esto, que fue por la tarde, es un pedido de Ana Rosenfeld por su clienta Wanda Nara para que Mauro se retire del departamento que es de ambos", explicó Ángel.

Acto seguido, Ochoa detalló: "Esto es así: cuando Wanda vuelve de aeroparque va al Chateau Libertador. Se apersona en su departamento, Mauro no la deja entrar. En ese momento hubo gritos. Wanda se termina retirando del Chateau. Se va con L-Gante a Nordelta".

"Hoy, a las 16, elevaron una primera denuncia. Es una denuncia contra Mauro Icardi y la carátula es 'atentado y resistencia a la autoridad'. Hay dos momentos. El primero tiene que ver con abstenerse de actos de perturbación a Wanda Nara, por los gritos y por no dejarla entrar a su casa", siguió.

"Wanda intenta un segundo reingreso donde las cosas se fueron de las manos y acá es donde entra la violencia de género. La segunda carátula es la de violencia de género", continuó contando Pepe.

"Ana Rosenfeld también estableció cuál es la cámara que tomó el momento en el cual Mauro se habría violentado con Wanda", sumó y Ángel le consultó: "¿No sabemos si fue un zamarreo, empujón?". "No se sabe, lo que sí tengo entendido que ya está trabajando la policía", le respondió.

"Las cosas estaban caldeadas. Yo sé que Mauro vino a llevarse a las hijas. Entiendo también que tienen un tema de tenencia, me lo acaban de confirmar, Mauro va por la tenencia de las hijas", informó Pepe.

Ahí, Yanina Latorre acotó: "No es tan fácil sacarle la tenencia a una madre y menos a una como Wanda. Es muy pública su maternidad como para que alguien le saque la tenencia".

Minutos después de que terminara el ciclo de espectáculos, Pepe Ocha subió un video a la cuenta de X de El Ejército de LAM e informó que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) también denunció que su expareja le robó 70 mil dólares.

"Amplío rápido esto para tener la información de último momento: Wanda no solamente denuncia a Mauro, sino que denuncia que Mauro le afanó 70 mil dólares", anunció en el video.

La polémica decisión de Mauro Icardi que irritó y siembra infinidad de dudas en Wanda Nara

Mauro Icardi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha jugando para el club Galatasaray, lesión que lo mantendrá alejado varios meses de las canchas.

Lo cierto es que días después de confirmar ese duro diagnóstico, el futbolista decidió viajar sorpresivamente a la Argentina, donde tendría decidido encarar este largo proceso de recuperación.

Esta decisión de Icardi habría causado mucho fastidio en Wanda Nara, ya que al enterarse de su lesión, le habría sugerido que se tratara en Italia, donde hay médicos de confianza de excelencia para esa clase de lesión.

Gustavo Méndez contó en el streaming de Los Ángeles de la mañana que Icardi tendría decidido no regresar a Turquía e instalarse en la Argentina para realizar la recuperación.

mauro icardi posteo lesion.jpg

"Está averiguando porque se va a tratar u operar en la Argentina. En teoría es una operación, post operatorio y rehabilitación. Quiere zafar del cuchillo pero está difícil", precisó el periodista.

Y además agregó que Wanda Nara está muy enojada con su ex y hasta que desconfía de la veracidad su lesión. "Se lo dijo a su entorno. Tiene dudas, no termina de creerle", aseguró.

"Sí, a mi me llegó lo mismo. Lo que pasa es que la relación de ellos siempre fue así, con desconfianza. No se olviden que Wanda y Mauro empezaron ilegalmente igual que ella con L-Gante. Por eso hay mucha duda", sumó Pepe Ochoa sobre la tensión entre los ex.

La lesión de Mauro Icardi demanda entre seis y ocho meses de recuperación y al parecer el deportista tendría decidido encarar el proceso de recuperación en la Argentina, decisión que no le habría caído para nada bien a Wanda, quien se muestra inseparable de L-Gante.