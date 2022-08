Operaron al actor Nicolás Cabré: Todo sobre su salud

Lucas Bertero, panelista del programa, acotó: “Ya había sufrido una lesión en la rodilla, una de sus últimas obras de teatro de antes de la pandemia tenia mucho esfuerzo físico y lo hizo vendado. No se si es la misma rodilla pero puede ser algo programado de la misma lesión”.

El periodista señaló, además, que esta lesión se debe a que el actor, además de ser un consagrado artista, tiene una pasión paralela desde hace muchos años: competir profesionalmente en maratones de running. Con su cuenta de Instagram activa, el ex de La China Suárez suele compartir postales mientras practica dicho deporte.

Incluso, días atrás, Nicolás Cabré reveló en una publicación en Instagram la lesión que sufría en su rodilla, y lo que pasaría: "Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la media maratón de Bs.As. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso", rezaba la publicación.

"Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber parar… (por más bronca que dé). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces", finalizó el ex de Laurita Fernández.

Nicolás Cabré habló como nunca de su hija Rufina: "Nunca delegué ni tuve niñeras"

Nicolás Cabré no suele hablar mucho de su hija Rufina porque además brinda pocas entrevistas aunque durante los últimos años tuvo algunos acercamientos con la prensa.

Pero en esta oportunidad charló largo y tendido con Cecilio Flematti en el programa que tiene en la señal de noticias A24 y allí contó detalles de su rol como padre.

"Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre", dijo Nicolás Cabré en A dos metros de la verdad, por A24.

Y agregó: "La carrera es trabajo. Habrá años mejores, peores. Lo único que me importa es estar al lado de Rufi".

Rufina Cabré, la hija de Nicolás y la China Suárez, tiene actualmente 9 años. "Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella", afirmó Cabré. "Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos", señaló, con emoción.

"Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga 'pá, dejá de molestar'. A veces me suelta, se ve que hay alguien que le gusta, y cuando pasa, me suelta. ‘Salí, papá’”, reveló Cabré, con amor y una sonrisa.

"Rufi me hace la persona más feliz del mundo. La admiro. No sé de dónde le salen las cosas. Es una personita hermosa. Es buena", concluyó Nico Cabré.