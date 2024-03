Oriana Sabatini confesó su lucha contra sus trastornos alimenticios: "Estaba influenciada por..."

Consultada por los problemas que padeció algunos años atrás con relación a su apariencia y cómo hizo para superarlos, la sobrina de Gabriela Sabatini confió: "Paulo me acompañó mucho y no le digo para que no se le vayan los humos a la cabeza 'yo soy quien soy gracias a vos’ , pero no creo que podría haber conseguido ser esta Oriana si no lo hubiese conocido a él”.