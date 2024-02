Catherine Fulop confirmó cuándo y dónde será el fastuoso casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Y agrego: “Lo organiza Claudia (Villafañe) y como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador, va a tener cambios”.

“El novio también tiene sus cambios, va a ser una boda muy clásica. Seguramente no se va a poder usar celular para que no se molesten a los famosos”, continuó.

Y dejó en claro: "Seguramente no se podrá usar celulares y creo que la gente lo va a agradecer".

Catherine Fulop contó la sorpresa que tuvo al enterarse esta linda noticia: “Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me caso’. Y ella le decía ‘bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”.

Y cerró con las ganas que tiene ser abuela: "Ella (Oriana) siempre habla de la maternidad y a ellos les haría mucha ilusión. Y yo y Ova seríamos re felices, nos faltaría tener eso, un nieto o nietita, me muero".

El video del romántico pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

En las primeras horas del martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron un gran anuncio desde las redes sociales que emocionó a todos.

"Para siempre", posteó la cantante en su cuenta de Instagram en una imagen donde se la ve recostada en la cama tapándose la cara y mostrando su mano con una alianza y su novio sosteniéndola.

Lo cierto es que quien compartió el video del momento exacto en que Paulo le proponía casamiento a Oriana fue Leandro Paredes, colega y amigo del futbolista cordobés.

"Que sean siempre muy felices, los queremos", expresó Paredes desde sus historias de Instagram con las imágenes de cuando Dybala se arrodillaba y le proponía boda a su novia en la Fontana di Trevi.

En el video se ve como los dos estaban al lado de la fuente de deseo y en un momento Paulo se arrodillaba y sacaba los anillos para sorprender a su amor, que reaccionó con mucha sorpresa y sonriendo.

Tras cinco años de noviazgo, finalmente Oriana y Paulo darán el paso más importante de sus vidas al anunciar el casamiento. Vivan los novios.