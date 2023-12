Osvaldo Bazán explicó con tristeza por qué lo desvincularon de TN: el video

"Yo estoy ahí para tratar de preguntar, charlar y opinar, pero yo no llevo noticias al programa, hay otros que hacen esas funciones y las hacen muy bien. Cuando el canal decide esto me llaman y me dicen que no me renuevan el contrato", comentó Osvaldo Bazán.

Y dejó en claro que tiene ganas de continuar en el canal: "Si me preguntan, sí... Me gustaría haber seguido, la verdad. Primero porque la paso bien, segundo porque me interesa lo que hago y tercero porque tengo que trabajar de algo, tengo que pagar las expensas y eso, al contrario de lo que la gente cree, no todos los que trabajan en televisión tienen sueldos exorbitantes".

"Así que a poco de terminar el año, me entero que desde el 1 de enero no tengo trabajo en TN. ¿Es definitivo? No lo sé. En principio, enero siempre fue de vacaciones. Lo que me dijeron del canal es que en febrero o marzo vemos cómo viene todo, sigo estando en planes de TN, pero por ahora lo concreto es que mañana es mi último programa y no tengo nada pensado para seguir", remarcó el periodista.

El futuro de Osvaldo Bazán en los medios al irse de TN

"No tengo ninguna otra propuesta de nada, no es wow que me llueven las ofertas, tampoco lo estoy buscando... No me estoy victimizando. Creo que las empresas tienen derecho a decidir la programación. Sí creo que tiene que ver algo con el corte de la pauta anunciado por Milei, medida en la que estoy de acuerdo", dejó en claro Osvaldo Bazán sobre qué hará en el verano tras confirmarse que deja la pantalla de TN.

Y remarcó en cuanto a su futuro en los medios: "Muchos me insisten para que haga cosas en redes. Es un mundo nuevo. Estoy viendo, me divierte porque veo que hay un mundo que es absolutamente increíble".

"Seguramente, voy a hacer entrevistas en este canal. Me gustaría poder hablar con mucha gente sin problemas de horarios y todas esas cosas. Si quieren me pueden seguir por acá, seguramente, voy a tener cuestiones que tengan que ver con lo político porque me gusta mucho. Por ahora es donde estoy, después si aparece otro trabajo, aparecerá", cerró el periodista.