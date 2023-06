Otro dura noticia para L-Gante en medio de su detención y complicado panorama judicial

alejandro cipolla 1.jpg

Este viernes, se hizo oficial que finalmente Alejandro Cipolla no seguirá adelante con la defensa legal del popular artista de General Rodríguez. Fue el propio abogado quien anunció vía redes sociales: "Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa del Sr. Elian Valenzuela".

En tanto, el nombre que suena fuerte para hacerse cargo de la causa y defenderlo de ahora en más es el del abogado penalista Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, ex de L-Gante y madre de su hija Jamaica.

Desde su cuenta de Instagram, L-Gante volvió a dejar un mensaje escrito de puño y letra desde la Celda 4 de la DDI de Quilmes donde sigue detenido.

"Para los que me odian... Les brindaré mi mejor versión. Celda 4... Re vacaciones. El barrio con el barrio. Esto sucede porque jamás me sacaron plata...", escribió picante el artista. Y añadió en el margen superior de la hoja: "Saludos Diego Boranson".