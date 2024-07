Ova Sabatini confirmó la importante ausencia en la boda de Oriana y Paulo Dybala

“No quiero hablar del tema, sí les voy a decir que no va a venir”, anunció serio. “Para mí es un tema, muy, muy triste y como les dije hace un rato, quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverá a ser como antes”, confesó Sabatini.

Paulo Dybala, Oriana y Gabriela Sabatini.jpg

Asimismo, durante la entrevista el marido de Catherine Fulop confesó cuánto le costó superar la muerte de su madre, Beatriz Garófalo, quien falleció en abril de 2021 en plena pandemia.

“¡Cómo extraño a mi vieja!”, confió emocionado Sabatini al referirse al tema y aseguró: “Mamá falleció hace tres meses. Para serles sinceros, a mí me costó muchísimo salir de eso. Estuve muy triste, muy bajoneado hasta que en un momento, mis hijas me sentaron en una mesa seriamente y me dijeron ‘papá, no podés seguir así’”.

Gabriela Sabatini ausente de la boda de Oriana - captura Socios del espectáculo.jpg

“No me fue fácil pero uno va saliendo. Yo lo que quiero mañana (día del casamiento de Oriana) porque, después de la muerte de mi vieja me costó mucho disfrutar de una fiesta. No sé por qué pero iba a fiestas y no disfrutaba de todo, me sentía mal porque mi mamá no estaba”, confesó y contó la promesa que hizo por su mamá: “Y dije que mañana no, mi vieja hubiera estado re contra feliz, mi viejo también, porque amaban a sus nietas”.

Cómo será la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con más de 300 invitados: todos los detalles

En plena cuenta regresiva para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala coronen su historia de amor este sábado 20 de julio celebrando su casamiento con una imponente boda junto a sus familiares y amigos más queridos, se conocieron nuevos detalles del mega evento que tiene a Claudia Villafañe como wedding planner.

“Va a haber un show que va a sorprender”, confió misteriosa Estefi Berardi en Poco correctos (El Trece) sobre la fiesta que tendrá aproximadamente unos 340 invitados, y que en las últimas horas se supo que la gran ausente podría ser su tía Gabriela Sabatini, en medio de versiones de conflictos familiares.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ok.jpg

En tanto, en lo referente al look de la novia, Berardi agregó: “El vestido de Oriana es de Dolce & Gabbana. Me sorprendió porque cuando ella vino a un programa que yo estaba hace un par de años, la escuché que dijo que se quería vestir con alguien de acá. Pero bueno, cambió de opinión”.

Además, sobre el outfit de los padres de Oriana contó que “a Cathy Fulop la viste Gino Bogani y a Ova lo viste Nicolás Zaffora", diseñador que "le va a hacer un traje a medida”.