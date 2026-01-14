Graciela Alfano reveló detalles inéditos de su intimidad con Mauricio Macri: "En la cama era..."

"¿Es bueno en la cama?", indagó la conductora. Y lejos de evadir la pregunta, Graciela Alfano se deshizo en elogios para Macri: "Sí me encanta, es muy divertido, muy ocurrente. Se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo, te lo juro, imaginte siete años con alguien que éramos clandestinos...".

Y cuando Moria Casán le pidió más detalles de eso que tanto le gustó de él en la privacidad, a lo que la actriz explicó: "Cosas parecidas, que te gustan a vos también. Es muy divertido. Es acuario, es inteligente. Chicos es ingeniero, tenés que tener capacidad para estudiar sino te rajan a los dos minutos de la facultad".

"Terminamos cuando empecé a salir con Alé (Matías)", concluyó Alfano sobre aquel explosivo romance con Mauricio Macri, del cual prefirió no dar fechas exactas.

Qué dijo Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada rompió el silencio en sus redes sociales el domingo con un mensaje breve, reflexivo y cargado de sensibilidad, en medio de la confirmación de su separación del ex presidente, Mauricio Macri.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, describió la empresaria, marcando una postura clara de reserva frente al momento personal que atraviesa.

Mientras tanto, el ex presidente Mauricio Macri por el momento optó por el silencio público y continúa sin hacer declaraciones sobre la separación tras 17 años juntos y una hija en común, Antonia.

Aunque la relación llevaba varios meses de desgaste, ambos eligieron pasar las fiestas de fin de año en familia y mostrarse unidos en redes sociales, en una escena que transmitía armonía y cercanía. Macri publicó una foto de la mesa navideña, rodeado por sus hijas, mientras Awada, sonriente, aparecía acomodando una vela encendida.