Pablo Echarri habló de su situación económica y sorprendió al contar cómo llega a fin de mes

Luego afirmó que le impactan los aumentos siderales en los servicios y comentó: "Me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos".

Echarri.png Pablo Echarri se mostró "espantado" por las políticas de Milei en relación a la Cultura y además criticó a Francella. (foto. Archivo).

"Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, mas allá de que lo hace", deslizó el marido de Nancy Dupláa.

En eso hizo una inesperada confesión y sentenció: "Tocamos ahorros para llegar a fin de mes, claramente". "Yo hoy, hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”, agregó.

Embed

Pablo Echarri durísimo con Javier Milei por su acto en el Luna Park: "Una payasada"

Javier Milei presentó el miércoles su nuevo libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el estadio Luna Park con la presencia de muchos invitados del círculo político y algunos famosos.

En la previa al evento, en un móvil para C5N, Pablo Echarri fue durísimo con el presidente por el acto y show musical, marcando que no es el contexto adecuado del país para hacerlo y lo caratuló de "payasada".

"Tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Es un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector determinado de la población, seguidores de él, más allá de las dificultades concretas que ha tenido y tiene respecto a las denuncias de plagio, que son concretas y fueron probadas, pero es un hecho cultural", indicó el actor.

"Puede llegar a ser un hecho cultural para seguidores de él y cierto sector de la población, más allá de las complicaciones por las denuncias de plagio, que son probadas y hay que tener en cuenta, pero es un hecho cultural", continuó el artista, de marcada tendencia política.

Embed

Y siguió: "Lo que creo sí que es un error profundísimo de muchos de La Libertad Avanza, que están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie y un error no forzado de los muchos que viene llevando adelante el presidente. El último fue atacando cruelmente al presidente español y generando un conflicto diplomático sin precedentes en la Argentina".

"A mí me parece una payasada, lo voy a decir objetivamente. Yo hablo con amigos míos que lo han votado y ven con muy malos ojos la presentación del presidente ante un país derrumbado", disparó Pablo Echarri sobre el acto de Milei en el Luna Park.

El actor fundamentó al respecto: "En un contexto de más del 50% de pobreza y provincias que ya se vienen movilizando en el sector estatal de manera muy peligrosa, es una mecha que se enciende y va a ser muy difícil de parar. Contraponer esta presentación del libro con una presentación musical en el medio me parece verdaderamente peligroso, no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente".

"No quiero alarmar a la gente pero no veo un resultado positivo a todo esto. Creo que va camino hacia un precipicio, hacia un derrumbe personal que va a ser el derrumbe de todos. Lo de esta noche va a ser un hecho muy negativo en su imagen presidencial", concluyó Pablo Echarri sobre cómo ve el futuro del país.