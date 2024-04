Pablo Echarri disparó contra Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei: "No me extraña..."

Además, planteó: "No me extraña la postura de Guillermo. Pero sí me extraña que haya hablado en este momento, que en los últimos tiempos estaba pretendiendo no dar opinión para que no se cruce con su trabajo... pero siempre son bienvenidas las opiniones y la libertad para poder opinar".

"Yo estoy en las antípodas de su pensamiento porque creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho", sumó.

Y agregó contudente: "Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican. Vemos la realidad de forma muy diferente, pero me alegra que él pueda expresarlo con libertad".

Nancy Dupláa criticó duramente a Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei: "Hay que ser más empático"

La actriz Nancy Dupláa se refirió a los dichos de Guillermo Francella sobre las medidas que tomó el presidente Javier Milei y lo criticó duramente.

En diálogo con TN Show, Dupláa habló sobre los recortes en la cultura a raíz y remarcó la desigualdad que existe dentro del rubro: "Las decisiones o las expresiones de cada uno son respetables. Es lo que cada uno expresa y siente desde lo más profundo. Nuestro colectivo es un colectivo muy castigado y, sobre todo, es muy desparejo".

"Entonces, hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo", sostuvo la actriz.

Y agregó: "Desde ahí, me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe. No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero que siempre existió".

Al final, Dupláa cerró: "Hay que tener cierta responsabilidad. En este caso, él dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el INCAA, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen".