Pablo Layús le respondió a Beto Casella tras la polémica en Twitter

"Qué se hizo @elbetocasella ? O es mi tele?", lanzó Pablo Layús. El mensaje tuvo mucha repercusión en las redes y el propio Beto Casella salió al cruce.

"Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí", retrucó.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) comienzan a crecer fuera de control. El cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control

En este contexto, ante la repercusión que generó la fuerte respuesta del conductor al periodista cordobés, Layús explicó en la red social el sentido de su mensaje.

"Lo pregunté porque estás muy bien! Anoche te vi sonriendo y divirtiéndote mucho. No sabía que habías tenido este problema y si hubiera sabido te hubiera preguntado por WhatsApp. Mi comentario fue de televidente!", aclaró el periodista.

Marcela Feudale dio su contundente opinión del tema

Entre los cientos de mensaje que se refirieron al cruce del conductor Beto Casella y el periodista Pablo Layús, Marcela Feudale dio su contundente visión sobre esto.

"No respetan nada. Son brutalmente sórdidos. Para ellos todos nos tocamos la cara. Hay “muche pelotudx” . Quierote y be happy!", expresó la locutora bancando a Casella. "I love you, Marcelita", contestó el animador.