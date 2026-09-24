El grosero error de Pampita con la China Suárez que duró segundos y desató todo tipo de teorías

"Si lo analizás…. No fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona… y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar", se preguntó un internauta, abriendo una nueva incógnita alrededor del episodio. "Noooooooo, qué vergüenza, Pampita. JAJAJAJAJAJAJAJA", escribió otro usuario, mientras que una tercera persona interpretó el episodio desde una mirada completamente diferente y aseguró: "Viven pendiente, quieren ser como ella y no pueden, por eso la odian".

Cuál fue la nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que encendió las redes

La rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez, atravesada desde hace años por la presencia de Mauro Icardi, volvió a generar repercusiones en las redes sociales. Esta vez, el motivo no estuvo relacionado con una nueva declaración o un cruce directo, sino con una particular coincidencia que los usuarios detectaron entre los looks elegidos por ambas.

Las similitudes que los internautas encuentran entre la empresaria y la actriz tampoco son algo reciente. En distintas ocasiones, las redes sociales pusieron el foco en sus elecciones de vestuario y algunos usuarios incluso plantearon que la China habría tomado como referencia determinados estilos que previamente había utilizado Wanda.

La nueva comparación surgió después de que Wanda Nara asistiera al evento de presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Para la ocasión, la conductora apostó por un outfit que tenía como protagonista un pantalón cargo con estampado militar, una elección que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Pero la repercusión aumentó horas más tarde, cuando la China Suárez compartió una fotografía en sus historias de Instagram. La actriz se mostró frente al espejo en "la casa de los sueños" y, entre los detalles que más observaron sus seguidores, apareció un pantalón con estampado militar, similar al que había lucido Wanda durante el evento.

La cercanía entre ambas publicaciones fue suficiente para que los usuarios comenzaran a vincular las imágenes. Una vez más, las redes volvieron a poner bajo la lupa las elecciones de las dos protagonistas y relacionaron la situación con la conocida disputa que mantienen por Mauro Icardi.

Como era de esperarse, las fotografías generaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios consideraron que podía tratarse simplemente de una coincidencia de estilo, otros aprovecharon la oportunidad para establecer diferencias entre Wanda y la China y hacer referencia a sus respectivas vidas personales.

"Una trabajando y la otra encerrada en una casa que no le pertenece"; "Yo hago ravioles, ella hace ravioles"; "Una manifiesta laburar y la otra manifiesta casados con familia", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios al ver la comparación de las imágenes.