El romántico piropo de Rusherking a la China Suárez: "Qué..."

Desde las redes sociales, la actriz y el cantante no ocultan el gran momento que pasan juntos y el domingo la actriz reaccionó a una imagen que subió el joven de 22 años.

"El chaleco porque no se nada", expresó el oriundo de Santiago del Estero en una foto de paseo por un barco en medio del mar. A lo que su novia reaccionó pura pasión: "Tranquilo. Yo te rescato".

Lo cierto es que ahora quien devolvió el piropo virtual fue Rusherking, quien reaccionó a una selfie de la actriz en el auto. "Luna nueva o qué", expresó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio en Instagram.

A lo que el joven intérprete comentó junto a un corazón: "Qué hermosa". Y ella respondió con el emoji de corazón. Amor.

El inesperado y conmovedor mensaje que recibió la China Suárez al volver de vacaciones

Tras volver de sus vacaciones con Rusherking en el Caribe, la China Suárez recibió un mensaje de su hermano que la movilizó y la llevó al lugar más entrañable para ella: su infancia.

La actriz ya había contado que cuando era chica su papá la despertaba a ella y a su hermana con música de los Chalchaleros, una legendaria banda de folklore que se separó hace unos años.

Emocionada mostró un mensaje de voz que recibió su hermano Agustín del ex líder de la banda, “Soy Facundo Saravia, (....) te quería saludar y agradecer que te gusten tanto los Chalchaleros”, comenzó diciendo el músico en el audio.

Entonces, la China aclaró el recuerdo que le dio todo esto: “Es escucharlos y volver automáticamente a esos domingos donde estábamos todos juntos. El (por el papá) cocinando, descalzo aunque hubiera ola polar. Limpiando todo con lavandina, masticando coca con bicarbonato. Mi hermano probablemente jugando al Counter y yo haciendo lío por ahí, volcando el vaso de jugo y rebotando una pelota contra la pared. Mi mamá preparando las bicis para llevarnos a la plaza después de comer”.

“Facundo, sos la voz de nuestra infancia, de nuestros más lindos recuerdos. Escucharte nos lleva a esa infancia inmejorable, donde todo esa amor, música y presente”, sumó la China.

Este recuerdo la hizo emocionarse hasta las lágrimas y fue ahí donde su hija Magnolia, de 4 años que tiene junto a Benjamín Vicuña, le dio un mensaje que la derrumbó.

“Magnolia me ve llorar y me dice: ´mamá sos tan linda y te amo tanto´. A veces no hace falta preguntar, solo quedarse al lado y acompañar. Me voy a dormir movilizada y feliz. Porque papá no se equivocaba cuando me decía que nunca me iba a dejar sola”, escribió la China con una foto al techo, que en realidad era un mensaje al cielo, a su papá.