Pampita derritió las redes con un romántico mensaje para Roberto García Moritan en su cuarto aniversario

“¡Toda la vida abrazados, agarrándonos fuerte! ¡Que seamos felices hoy y siempre!", agregó la jurado del Bailando 2023.

Por otro lado, a fines del mes pasado, Pampita había desmentido los rumores de separación con Moritan. "Es una locura total lo que dijeron. Hace dos meses, una persona de los medios, me advirtió que iban a inventarme esto de la separación. Sabía que me iban a inventar algo así", había declarado.

La morocha había deslizado que la versión de la ruptura podría haber sido para intentar perjudicar la carrera de Roberto García Moritán en la política. "Capaz es una bajada política. Yo no tengo nada que ver con la política", había enfatizado.

pampita_ig.jpg

Julieta Prandi apuntó contra Nicole Neumann por el apodo a Pampita: "Yo no tengo dos caras"

La semana de Noche al Dente (América TV) se cerró con la visita de Julieta Prandi. La modelo no sólo hizo un repaso de su vida, sino que no esquivó entrar en las polémicas de los inicios de su carrera.

Fue en la sección 10 al hilo cuando Fer Dente la hizo elegir entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain. Sin dudarlo, la conductora afirmo que su preferencia era por la actual jurado del Bailando. Al ser indagada sobre los motivos, no dudó y explicó: “Nunca tuve ningún problema con ninguna, pero cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo no tengo dos caras, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”.

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde. Igual Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá”, cerró Prandi.