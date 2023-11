La furia de Pampita cuando le preguntaron por el escándalo del motorhome: "No me gusta que revuelvan porquería"

El lunes, en LAM (América TV), Santiago Sposato le preguntó a Pampita: "¿Te trajo algún comentario de la familia eso de la búsqueda en Google de lo del motorhome?”.

Con cara de pocos amigos, la modelo le respondió: “Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada”.

Y argumentó: “Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”.

“A mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy. Ojalá no sigan poniendo más nada de antes porque ya fue. Tema terminado”, sostuvo Pampita.

Al final, el cronista le consultó: “¿Te pasó que por este tema tus hijos te hayan preguntado algo?”. Y Pampita cerró: “No, pero ojalá no sigan poniendo más nada de antes porque ya fue. Tema terminado”.

Pampita dejó ver sus últimas búsquedas en Internet desde su celular ¡y apareció el nombre menos pensado!

En la noche del viernes (América TV) después de que Coti Romero junto a su partenaire Jitsu Díaz y Cris Vanadía, como famoso invitado para bailar la salsa de tres en la pista del Bailando 2023 (América TV), propusieran un juego de pruebas, Pampita no tuvo inconveniente alguno en aceptar el desafío sin sospechar lo que sucedería.

Lo cierto es que el juego comenzó cuando el equipo pretendió que Marcelo Tinelli mostrase su teléfono celular y ante su lógica negativa, insólitamente Carolina Ardohain prestó el suyo para que lo revisasen y viesen cuáles fueron sus últimas búsquedas 2.0, generando estupor en el estudio.

Con la consigna que decía "Chequeo de la últimas búsquedas en Google", Vanadía tomó el control del teléfono móvil de la modelo y comenzó a leer: “Buscó azul y amarillo, bebé colores, por ejemplo”, a lo que Pampita explicó que era algo “Para Anita, un video de Anita”.

Pampita en el Bailando 2023 mostró su celular - captura 2023.jpg

Allí, el conductor del streaming del Bailando atinó a salvarla, preguntándole si podía seguir leyendo todo, pero Ardohain muy tranquila lo autorizó. Es así que Cris leyó ante el asombro de todos: “Fecha del escándalo de la motorhome”, en clara referencia al escándalo sexual de Benjamín Vicuña con la China Suárez en 2015 que desencadenó su ruptura con el chileno, padre de sus hijos.

Rápida de reflejos, y siempre con una sonrisa en su rostro, Pampita argumentó: “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”, haciendo referencia a cuando La One estuvo presa en Paraguay y ella fue convocada para reemplazarla.