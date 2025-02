Pampita habló nuevamente de su separación con Moritán y apuntó contra su ex suegra: "No la perdono"

Automáticamente, ella aseguró: “Vos viste como soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Ahí había un problema de fechas, él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí a decir que no, por eso mostré los chats".

"Para mí era importante decir cuando había pasado todo. Tampoco quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que tengo una relación comercial o por un interés político", admitió y agregó: “Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

Por otro lado, recordó los dichos que tuvo la mamá de García Moritán en aquel momento y confesó que nunca lo pudo superar. “Me molestó porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde el lugar de desconocer", expresó.

"Me molestó muchísimo, me enojo muchísimo y estoy enojada hasta el día de hoy. Esas cosas yo no las perdono”, sentenció. En ese sentido, sobre sus nuevos vínculos, reconoció: “Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida, que me valora”.

Aparecieron chats y fotos de la nueva novia de 25 años de Roberto García Moritán

Este viernes, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la polémica tras difundirse fotos y fogosos chats del empresario con una joven de 25 años, de nombre Inés, quien aseguró haber mantenido algún vínculo amoroso, aunque le restó importancia a la relación.

La información llegó a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, donde tras mostrar las capturas de las fogosas conversaciones Pepe Ochoa reveló que la mujer habría pedido 30 mil dólares para darles una entrevista y contar detalles de su relación con el ex de Pampita.

De acuerdo al relato de Ochoa, la relación se conoció porque alguien los vio saliendo juntos de la casa de él. Y si bien en un principio ella negó el vínculo, luego le hizo saber a la producción de LAM que en realidad algo tuvo con Moritán.

A través de varios mensajes, la joven en cuestión les pidió: “Agradecería si no levantan información sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más, tuvimos algo, pero no sucedió nada más", al tiempo que les consultó: "Lo que me gustaría saber es ¿Cómo se filtró la info?".

Además, en otro chat esta mujer insistió preguntando si había "posibilidad de que no suban nada al programa", argumentando que no le gustaría estar involucrada por su trabajo.

Pero lo más llamativo fue cuando Pepe reveló que esta persona terminó pidiéndoles dinero a cambio de dar detalles de su vínculo con Moritán. “Por treinta verdes (30 mil dólares) estaba en el canal y les contaba todo. Y lo que no se animan a contar las otras", les dijo según aseguró el panelista de De Brito.

Así las cosas, además de compartir varias capturas de chats de Moritán con este joven, también mostraron imágenes de esta mujer, quien -de acuerdo a la información recabada- contaron que trabaja en una concesionaria de autos y la conexión con el empresario habría comenzado a través de Instagram.

Asimismo, desde LAM hicieron hincapié en la fogosidad de los mensajes entre esta mujer y García Moritán, dejando en evidencia la cercanía entre los dos.