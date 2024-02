El polémico like de Pampita a un posteo sobre la crisis amorosa de la China Suárez

Es de público conocimiento que la actriz está atravesando una fuerte crisis con Lauty Gram, con quien es claro que mantenía un vínculo amoroso a pesar de nunca haberlo blanqueado.

A raíz de este suceso, la revista Paparazzi publicó esta noticia y tituló “Corazón roto" junto a una foto del cantante y la mamá de Rufina Magnolia y Amancio.

Fue ahí, donde la modelo y conductora dejó su like y por supuesto que no pasó desapercibido. Incluso, fue lo más comentado dentro de los comentarios del posteo.

"Pampita pone me gusta, me muero muerta", "El me gusta de Pampita jaja", "¿Y Pampita que hace poniendo me gusta?", "Epa ese like de Pampita", "Pampita pone me gusta, amo", fueron algunas de las reacciones.

like de Pampita sobre La China

La extrema coincidencia entre las hijas de la China Suárez y Wanda Nara que revolucionó las redes

El enfrentamiento entre la China Suárez y Wanda Nara pareciera no tener fin. A poco días de la disputa por quién es más fan de la figura Hello Kitty, una nueva coincidencia llamó la atención de sus seguidores.

Todo se remonta al cumpleaños de Magnolia, la hija del medio de la actriz y fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Para el festejo del día de ayer, Eugenia le encargo una torta a el último ganador de Bake Off y él decorado fue lo que encendió las alarmas de los fanáticos.

"Damián, te pasaste. No dudo del amor que le pusiste a la torta porque era una locura de rica. Y Magnolia estaba feliz. Gracias Gracias Gracias", escribió la actriz al compartir imágenes de la torta.

Torta de cumpleaños Magnolia

Al conocerse la foto, inmediatamente comenzaron las comparaciones. "¿Continua el KittyGate? Damián de Bake Off le hizo la torta a Magnolia por su cumple con el mismo Kitty que Wanda a Francesca en del ella", escribió Pochi de @gossipeame.

De esta forma, ambas niñas tuvieron la torta de su último cumpleaños decorada con uno de los personajes de Hello Kitty, conocido como Kuromi.