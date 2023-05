Pampita mostró la exquisita decoración del cuarto de su hija Ana: los videos

Embed </div

La mujer de Moritan eligió decorar con tonos claros. Las cortinas de la habitación, la ropa de cama y las alfombras son blancas y las combinó con algunos detalles en gris como los almohadones.

Embed

El cambio más notorio es que quitó la cuna y en su lugar puso una cama de una plaza. El toque final de la habitación de ensueño la dio el empapelado pintado a mano de árboles y hojas en tonos lilas, bellísimo.

Embed

Embed

Pampita furiosa con Mar Tarrés por escracharla en las redes: "Te colgás de mí..."

En las últimas horas estalló una guerra en las redes sociales que nadie esperaba: Pampita disparó furiosa contra Mar Tarrés, luego de que la cordobesa publique una conversación privada entre ambas, a modo de escrache.

La charla que la actriz subió se puede ver que fue a través de un mensaje directo de Instagram, y en ella Tarrés le pide a la modelo si la puede ayudar con una firma: "Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya". La respuesta de Pampita fue: "Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!".

Indignada, Mar decidió publicar la captura de la conversación y junto a ella un fuerte descargo no sólo contra la esposa de Roberto García Moritán, sino que también hacia otros que no quisieron tenderle una mano o, en este caso, una firma.

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!", describió junto a la captura de la charla con Carolina Ardohain.