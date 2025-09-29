Pampita reveló su secreto y clásico ritual para los Premios Martín Fierro

Y aclaró: "No es que no haya comida pero comemos muy tarde como a las 11, entonces yo ya estoy tranquila y me pido algo para mí y mi equipo".

Luego, la modelo comentó cómo fue su experiencia en la semana de la moda en Madrid, España, donde fue una de las figuras argentinas convocadas por la marca Carolina Herrera.

"Soy una cholula me saqué fotos con todo el mundo, estaba fascinada, un desfile de 1200 personas invitadas de todo mundo", precisó feliz Pampita.

Y adelantó sobre su look para la gala en la que apareció luego con su hijo Bautista: “Es un vestido amarillo. En un ratito lo van a ver. Es el color que se viene y es el que usó en el desfile Irina Shayk, la modelo, para abrir el desfile. Así que es como el vestido más importante de ellos”.

Cabe recordar que al llegar a la Argentina la modelo se enteró que habían robado en su casa llevándose varios objetos de valor y a los pocos días la banda formada por nueve personas, en su mayoría chilenos recién ingresados al país, fue detenida y se recuperaron varios elementos robados de la vivienda.

Qué comen los famosos en los Martín Fierro 2025

La 53ª edición de los Premios Martín Fierro se realiza este lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. En la previa se supo cuáles serán los platos que degustarán los nominados en la esperada gala.

Los invitados disfrutarán de tres bocados que incluyeron pollo confitado y crema de aguacate, cremoso de arveja fresca marinada, y un domo de queso azul y alioli.

La entrada siguió con un toque sofisticado: una burratina cremosa con emulsión de pimientos, acompañada de jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

El plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas.

Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.

Y para coronar la velada, el postre consistió en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.