Pampita reveló su secreto y clásico ritual para los Premios Martín Fierro

Carolina Pampita Ardohain fue una de las primeras figuras en llegar bien temprano al Hotel Hilton para la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025.
La modelo y conductora Pampita llegó bien temprano al Hotel Hilton y sorprendió al contar lo que hace en la previa a cada gala de los Martín Fierro.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premia así a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.
Al arribar al hotel para prepararse para deslumbrar en la alfombra roja, Pampita fue recibida por Pía Shaw en la transmisión en vivo de Telefe y ahí la modelo y conductora reveló por qué suele llegar con mucha anticipación a los Martín Fierro.
"Yo vengo temprano porque me hago las manos, me baño, me pido una hamburguesa con papas fritas porque después te morís de hambre", dijo entre risas Pampita.
Y aclaró: "No es que no haya comida pero comemos muy tarde como a las 11, entonces yo ya estoy tranquila y me pido algo para mí y mi equipo".
Luego, la modelo comentó cómo fue su experiencia en la semana de la moda en Madrid, España, donde fue una de las figuras argentinas convocadas por la marca Carolina Herrera.
"Soy una cholula me saqué fotos con todo el mundo, estaba fascinada, un desfile de 1200 personas invitadas de todo mundo", precisó feliz Pampita.
Y adelantó sobre su look para la gala en la que apareció luego con su hijo Bautista: “Es un vestido amarillo. En un ratito lo van a ver. Es el color que se viene y es el que usó en el desfile Irina Shayk, la modelo, para abrir el desfile. Así que es como el vestido más importante de ellos”.
Cabe recordar que al llegar a la Argentina la modelo se enteró que habían robado en su casa llevándose varios objetos de valor y a los pocos días la banda formada por nueve personas, en su mayoría chilenos recién ingresados al país, fue detenida y se recuperaron varios elementos robados de la vivienda.
La 53ª edición de los Premios Martín Fierro se realiza este lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. En la previa se supo cuáles serán los platos que degustarán los nominados en la esperada gala.
Los invitados disfrutarán de tres bocados que incluyeron pollo confitado y crema de aguacate, cremoso de arveja fresca marinada, y un domo de queso azul y alioli.
La entrada siguió con un toque sofisticado: una burratina cremosa con emulsión de pimientos, acompañada de jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.
El plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas.
Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón.
Y para coronar la velada, el postre consistió en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.