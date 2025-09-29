Premios Martín Fierro 2025: qué comerán los famosos durante la ceremonia

El plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón. Para coronar la velada, el postre consistió en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

Premios Martín Fierro.jpeg

Cómo son los cuatro pasos del menú de los premios Martín Fierro 2025

Snack de bienvenida : Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.

: Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli. Entrada principal : Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

: Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas. Plato fuerte : Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

: Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón. Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.