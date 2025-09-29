A24.com

Premios Martín Fierro 2025: qué comerán los famosos durante la ceremonia

La 53ª edición de los premios Martín Fierro se realiza este lunes 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

29 sept 2025, 08:30
Se viene una noche de gala, moda y muchas estatuillas. Este lunes 29 de septiembre el Hotel Hilton Buenos Aires se vestirá de fiesta para la 53ª edición de los Premios Martín Fierro 2025, la cita máxima de la televisión abierta.

Con la conducción de Santiago del Moro por tercera vez consecutiva y la transmisión exclusiva de Telefe, la ceremonia premiará lo más destacado de la pantalla chica de la temporada 2024.

Y ahora se supo cuáles serán los platos que degustarán los nominados en la esperada gala. Como snacks, los invitados disfrutarán de tres bocados que incluyeron pollo confitado y crema de aguacate, cremoso de arveja fresca marinada, y un domo de queso azul y alioli.

La entrada siguió con un toque sofisticado: una burratina cremosa con emulsión de pimientos, acompañada de jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

El plato principal fue una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón. Para coronar la velada, el postre consistió en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

Cómo son los cuatro pasos del menú de los premios Martín Fierro 2025

  • Snack de bienvenida: Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.
  • Entrada principal: Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
  • Plato fuerte: Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
  • Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.
