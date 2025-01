Pampita se sinceró al hablar del vínculo con Benjamín Vicuña tras el escándalo de la China Suárez

"En el momento no me di cuenta.... estaba feliz por él. Siempre voy a estar feliz que a él le vaya bien en algo", señaló Pampita.

La modelo remarcó que con Vicuña tiene "un lazo muy fuerte". “Nosotros tenemos un lazo muy fuerte, somos sobrevivientes del mismo dolor. Entonces, cada cosa que a él le vaya bien a mí me da orgullo”, enfatizó en referencia a la partida de su hija.

Al finalizar, Pampita destacó que la llena de orgullo cada logro de su ex. "A mí me da orgullo verlo estar parado, verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia, verlo criar a sus hijos bien. A mí me llena de orgullo verlo parado porque yo lo vi destruido", cerró.

La frase más hiriente de Pampita con una picante ironía a la China Suárez

Pampita fue entrevistada por su amiga Barbie Simons y una simple pregunta desató una tremenda repercusión por la respuesta de la modelo que contendría un dardo directo a la China Suárez en medio de la explosión mediática por el romance con Mauro Icardi.

"Si pudieras robar el closet de alguna celebrity internacional, ¿el de quién sería y por qué?", le preguntó Barbie a Pampita en El Observador.

A lo que la modelo reconoció: “Yo soy bastante formal, me parece que el de Victoria Beckham”. "Ah es como súper clásica", agregó Simons sobre las preferencias de look de su amiga.

Y Pampita explicó: “Me gusta esa ropa que dura para siempre. Seguro tiene mucho cashmere y buena sastrería”. Ahí Barbie Simons acotó: “De paso también le robamos al marido, ¿o no? Ya que estamos le robamos a David... (por David Beckham)”.

Luego la modelo se plantó con una picante declaración llena de ironía que estaría dirigida a Suárez: “No, yo no le robo el marido a nadie. Pero el closet Victoria...”, exclamó. "Es verdad", afirmó Barbie.

Cabe recordar que Pampita se separó de Benjamín Vicuña en 2015 tras diez años en pareja en medio de un terrible escándalo que involucró a la China Suárez cuando el chileno y la actriz compartían papel protagónico en la película El hilo rojo.

Al tiempo, el actor chileno y la actriz blanquearían su relación y tendrían dos hijos: Magnolia y Amancio, separándose en 2021.