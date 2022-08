¿Pampita y Benjamín Vicuña volverán a trabajar juntos, a siete años de su separación?

Embed

Lo más curioso del proyecto es que quieren que Benjamín Vicuña sea el co-protagonista. "La idea de los productores es que estén juntos, Pampita y Vicuña", añadió Pía.

La angelita precisó que la propuesta va tomando forma. "Empiezan ahora con los guiones, pero las grabaciones serían para el próximo año porque en breve ella arranca con la segunda temporada de El hotel de los famosos", concluyó.

La sorpresa a Pampita por los tres años de amor con Roberto García Moritán

Tras reaccionar desde las redes sociales con un buen gesto con la China Suárez por el cumpleaños de Amancio, Pampita volvió a ser noticia por su viaje a España junto a sus hijos Benicio, Beltrán, Benicio y Ana, y allí recibió una linda sorpresa.

La modelo y conductora fue agasajada en la mañana a distancia por sus tres años de amor con Roberto García Moritán, quien le envió un rico desayuno.

"Mirá Ana lo que nos trajeron para festejar", se la escucha decir al recibir la sorpresa por parte del personal del hotel.

Desde Instagram, Pampita comentó luego muy enamorada: "@robergmoritan Love is in the air. Nos abrazamos y no nos pudimos separar más! Felices tres años mi amor!", precisó a puro sentimiento.

Cabe recordar que Moritán se encuentra en Buenos Aires a pleno con su labor como diputado por Juntos por el Cambio y por eso no viajó con mujer e hija.

Tras la final del reality El hotel de los famosos y unos días en Ibiza, la conductora ahora se encuentra en Madrid disfrutando de otro momento de relax con sus hijos.

