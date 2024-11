Pampita y Martín Pepa oficializaron su noviazgo: cena romántica, beso y un gesto de amor

Este viernes en A la tarde (América TV) encontraron a Pampita y Martín Pepa luego de una cena romántica, donde hubo mimos y besos. Todo quedó registrado ante la cámara del programa de Karina Mazzocco.

Del encuentro también participó Guillermo, el hermano de la diosa de las pasarelas, que aprobó el vínculo y le dio un gran abrazo al polista cuando se retiraban del lugar.

"Nos estamos conociendo", respondió Pampita cuando le preguntaron por su relación con Martín "¿Y ese beso?", indagó el cronista. "No puedo creer cómo me engancharon, pero bueno... no hay nada que ocultar", añadió la modelo.

Antes de irse, Pampita y Martín Pepa sonrieron para las cámaras. El cierra de la nota: un pulgar para arriba de parte del polista cuando le consultaron si está enamorado.

Pampita se sinceró y dio detalles sobre la polémica entrevista con Susana Giménez: "Salió todo mal"

Pampita habló este miércoles en LAM (América TV) y no se calló nada: opinó sobre la nota con Susana Giménez y dio nuevos detalles de su separación de Roberto García Moritán.

"Yo la amo a Susana. Soy una fanática de Su. La respeto, es todo un honor que me invite. Crecí con Su y siempre la admiré. Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije 'yo no te voy a servir, porque no te voy a hablar de nada, yo no te voy hablar mal del padre de mi hija'. Fui super clara", comenzó contando la modelo desde un móvil sobre la entrevista que tuvo con la diva de los teléfonos.

Y siguió: "Y hablamos con Fede Levrino también y les dije en un momento '¿no quieren que la coreografiemos a la entrevista, que la ensayemos con Susana antes?' Yo para que ella se sintiera cómoda también. O la grabábamos y parábamos en algún un momento. Y ellos dijeron 'no, no, queremos la naturalidad del aire, vos no te preocupes que va a salir todo bien'. Y salió todo mal".

"Ellos solamente querían que vaya, pasara lo que pasara. De hecho, como productores querían que fuera igual, a pesar de que no iba a hablar", resaltó Pampita.

Más adelante, Yanina Latorre le consultó: "¿Venían en crisis o fue de un día para el otro, el 20 de septiembre, algo te lo detonó?". "Fue de un día para el otro. Fue el 20, fue ese día. Fue ese día que los llamé a ustedes y no me atendieron", le respondió. "¿Por qué nos llamaste, Caro? ¿Fue en ese momento que se pudrió todo?", le preguntó el conductor Ángel de Brito.

" Fue justo ahí. Fue en ese momento exacto que se pudrió todo", afirmó la influencer.

Luego, De Brito quiso saber si se arrepintió de haber publicado los chats con su exmarido. "No me arrepiento porque yo no me había separado antes de esa fecha, ese día fue el día que yo me separé”, sostuvo.

También, el presentador le preguntó por los dichos de su exsuegra, Lucía Fernández Llanos. "No me meto. Cada uno que diga lo que quiera. La verdad la conocemos Rober y yo. Mucha gente cercana nuestra no sabe la verdad y yo tampoco tengo por qué decírsela. Entiendo que sin información haya otras interpretaciones", respondió la morocha. "¿Te sorprendió que salga a contarlo?", le repreguntó Ángel. "No, me pongo en su lugar de mamá y la entiendo, trato de ser comprensiva", afirmó.

En otra parte de la entrevista, aseguró sobre el vínculo con Moritán: “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos, lo tengo claro desde el día 20. Me toca en un momento personal que se que no es lo que quiero, capaz en otro momento pensaba distinto, en este momento hay cosas que no quiero”.

Además, aclaró sobre el motivo de la separación: "No, la política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco".

Por último, Ángel le preguntó: "¿Cobraste para ir a lo de Susana?". "Sí, por supuesto. 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?", contestó filosa.