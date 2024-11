Pampita confirmó su relación con Martín Pepa en el programa de Susana Giménez: "Llegó de repente"

"¿Cómo no voy a hacer el duelo? Obvio que hago el duelo. La primera semana separada no podía respirar, no podía comer, no podía dormir, no me podía mover de la cama. Me tuve que levantar como sea y seguir trabajando", expresó la empresaria.

En otra parte de la entrevista, Carolina Ardohain dio detalles de su relación con Pepa: “Nos conocemos hace muchos años, de La Pampa. Él y su familia son de ahí. Jamás nos miramos con intención, porque yo estaba en pareja y Martín también, no se nos ocurrió de ninguna manera. En Buenos Aires fue el encuentro, me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla”.

“Me mandó muchas flores muchos días. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y a él también. Vive en muchos lados, pero acá no vive. Nunca tuve una relación a distancia”, agregó la modelo.

Embed

Rating del domingo: cuánto midió Susana Giménez con la visita de Pampita

Luego de varias idas y vueltas, Susana Giménez recibió este domingo 17 de noviembre en su living a Carolina "Pampita" Ardohain, luego de la escandalosa separación del ex funcionario porteño Roberto García Moritán.

Además de Pampita, la producción de Susana armó otro segmento especial para este domingo, con invitados que siempre dan buenos números.

En la sección Mi pareja puede, tres parejas de famosos desafíaron a Susana en juegos muy divertidos: Karina Jelinek con Flor Parise, Fernando Burlando con Barby Franco y Nazarena Vélez con Santiago Camaño.

Con el juego de los famasos, Susana Giménez registraba picos de 9.5 puntos, liderando en su franja. En El Trece, El mundo del espectáculo llegaba a 4.7 puntos.

Luego, con Pampita ya en el living para hablar de todo por primera vez, Susana Giménez se mantenía con 9.5 puntos en Telefe mientras que El Trece seguía con 4.0 puntos.

Sobre el final de la entrevista, Susana con Pampita lograba 8.9 puntos de rating en Telefe. En El Trece, el cine continuaba con 3.7 puntos.