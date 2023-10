Pancho Dotto furioso con Valeria Mazza por el llamativo olvido de la modelo en su docuserie

Pancho Dotto con Valeria Mazza y Alejandro Gravier.jpg

"Es muy fácil y contundente, Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino. Como ella, Pampita que lo reconoce, Dolores Barrerio, Carola Del Bianco, ninguna de ellas a las que le dediqué mi vida y mi impronta, Mazza no hubiese llegado a ser quien es sin mí", disparó un enérgico Dotto.

Al tiempo que en un segundo audio, el famoso manager sentenció claramente enojado: "Nunca hubiese llegado porque Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por él. Alejandro y Valeria, Valeria y Alejandro son una sociedad, ellos tienen un sociedad armada para hacer y gestionar lo que hacen. Ellos viven para eso y así les va y así es como los quiere la gente", decepcionado al sentirse claramente ninguneado por la modelo y su marido.

Valeria Mazza develó su particular apodo y el "pacto" con su marido, Alejandro Gravier

Tras estrenarse su docuserie “Un Sueño Dorado”, Valeria Mazza visitó el living de Noche al Dente (América TV) en un programa plagado de glamour y anécdotas de talla internacional. Sin embargo, la modelo también brindó detalles de su vida personal.

Fue en la sección “10 al hilo” cuando Fer Dente indagó sobre los apodos de la modelo, quien no dudó en develar: “Me dicen Il Generale´, en mi casa soy bastante generale con todo”.

Y cuando el conductor quiso ahondar en detalles sobre el motivo, no dudó en afirmar que es muy exigente con sus hijos y la asistencia al colegio.

Por otro lado, la empresaria habló de su matrimonio con Alejandro Gravier, con quien aseguró que tienen una especie de ‘pacto’: "Yo no actúo y él no tiene una agencia de modelos" … Mientras que enseguida afirmó: "Tampoco fue algo que yo me moría por hacer".

Y como suele acostumbrar el ciclo producido por Jotax, también hubo espacio para la sorpresa y la emoción. Es que en la segmento del ‘Disco de tu vida’ Valeria Mazza fue sorprendida con un bonus track que interpretó su hija Taína, quien ingresó al estudio cantándole “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto. Momento que culminó con un emotivo abrazo entre madre e hija.