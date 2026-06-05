El detalle físico del novio de Marcela Tauro que generó todo tipo de comentarios en Intrusos

“Es fortachón”, acotó Dani Ambrosino. “Tiene buen agarre, Marce”, agregó Paula Varela. Y Lussich remató con humor: “Que te agarre bien y no te destartale”.

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Quién es Leopoldo Arancibia, el nuevo novio de Marcela Tauro

Marcela Tauro atraviesa un momento luminoso y no lo oculta. La periodista de Intrusos (América TV) volvió a abrirle la puerta al amor. Con una sonrisa que la delata, confesó en el programa que está conociendo a alguien especial y que la ilusión se siente distinta.

“Es súper compañero”, aseguró frente a sus colegas, y añadió con ternura: “Me lo presentaron. Me hace reír mucho así que eso es bueno”.

Se trata de Leopoldo “Polo” Arancibia, un empresario ligado al mundo automotriz, de entre 55 y 60 años, que habría logrado despertar en la panelista una felicidad que no pasaba desapercibida.

La noticia sorprendió a quienes siguen de cerca la vida de Tauro, que siempre se mostró cauta a la hora de hablar de su intimidad. Esta vez, sin embargo, eligió compartir parte de su alegría y dejar que el público conozca el inicio de una relación que promete.