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El detalle físico del novio de Marcela Tauro que generó todo tipo de comentarios en Intrusos

Marcela Tauro habló de su novio en Intrusos y una serie de comentarios sobre su fuerza y “buen agarre” desató risas en el estudio.

5 jun 2026, 08:30
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marcela taurooooo 2
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Marcela Tauro vive días de alegría y sus compañeros de Intrusos (América TV) no dejaron pasar la oportunidad de hacerle una pícara broma. En pleno aire, la periodista compartió que había ido junto a su pareja, Leopoldo “Polo” Arancibia, a ver Sottovoce, la obra de Adrián Suar, y el comentario desató un divertido ida y vuelta.

“Ya son novios”, lanzó Rodrigo Lussich. “Pero sí, ya hace rato”, respondió Tauro. El conductor agregó: “Fue como una presentación en sociedad”.

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"Y nos lo presentaste. Muy bien puesto”, insistió Lussich. A lo que Adrián Pallares sumó entre risas: “¡Te da un manazo! No se metan con el muchacho”.

Tauro, divertida, relató: “Nos cruzamos con Gustavo Bermúdez y Polo le da la mano. Entonces Gustavo hizo: 'Ay, ay, ay’. Hizo un chiste porque lo vio muy grandote”. La anécdota despertó carcajadas y dio pie a más comentarios.

“Es fortachón”, acotó Dani Ambrosino. “Tiene buen agarre, Marce”, agregó Paula Varela. Y Lussich remató con humor: “Que te agarre bien y no te destartale”.

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Quién es Leopoldo Arancibia, el nuevo novio de Marcela Tauro

Marcela Tauro atraviesa un momento luminoso y no lo oculta. La periodista de Intrusos (América TV) volvió a abrirle la puerta al amor. Con una sonrisa que la delata, confesó en el programa que está conociendo a alguien especial y que la ilusión se siente distinta.

“Es súper compañero”, aseguró frente a sus colegas, y añadió con ternura: “Me lo presentaron. Me hace reír mucho así que eso es bueno”.

Se trata de Leopoldo “Polo” Arancibia, un empresario ligado al mundo automotriz, de entre 55 y 60 años, que habría logrado despertar en la panelista una felicidad que no pasaba desapercibida.

La noticia sorprendió a quienes siguen de cerca la vida de Tauro, que siempre se mostró cauta a la hora de hablar de su intimidad. Esta vez, sin embargo, eligió compartir parte de su alegría y dejar que el público conozca el inicio de una relación que promete.

leopoldo arancibia y marcela tauro

     

 

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