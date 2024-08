Pancho Dotto presentó a su novia 44 años menor: las imágenes de Karen Ramírez

"Podría ser modelo, eh. Está para que la haga laburar. Él incluso subió fotos a sus redes sociales y la arrobó a ella. Eso fue como un blanqueo", agregó.

Por su parte, el presentador Adrián Pallares calificó a Karen como "linda, bonita, hermosa".

A través de las redes sociales, la pareja suele compartir fotos y se dedica tiernos mensajes. “Aquí estamos”, escribió Dotto en una de sus últimas historias donde aparece Karen.

Pancho Dotto aniquiló a Alejandro Gravier, lo trató de "busca" y Valeria Mazza lo cruzó con todo

Se sabe que el vínculo laboral entre Valeria Mazza y Pancho Dotto no terminó bien hace ya muchos años y en las últimas horas el ex manager de la modelo apuntó fuerte contra Alejandro Gravier, marido de la top model.

En un audio que envió al ciclo Entrometidos en la tarde, Net TV, Pancho Dotto apuntó directamente contra Alejandro Gravier, a quien tildó de "busca argentino" y no lo considera como un empresario porque "nunca pagó un sueldo".

“Cuando decís marido empresario, en Argentina estamos mal acostumbrados a decir ‘empresarios’ y nunca fue empresario de nada y siempre fue una persona que estuvo a la pesca de todo y encontró en su mujer un lindo negocio para vivir”, dijo Pancho.

“Le puso cara de simpático y se metió a sacarle provecho a todo lo que pudo, pero empresario es otra cosa. Yo fui empresario y los empresarios trabajamos, nos levantamos temprano vamos a cumplir con una tarea y si tenemos empleados pagamos sueldos”, agregó el ex manager de modelos.

Y siguió picante: “Él (Gravier) nunca pagó un sueldo, nunca pegó un empleado, nada. Tiene una secretaria y no tiene ninguna empresa. Nunca tuvo una empresa de nada. (…) Es el típico busca argentino que encontró a una chica de la cual vivió y dejémoslo ahí, ya está”.

“Nuestro tema fue económico lamentable porque yo la quise a ella igual que a muchas, como una hija, y vos podés ver en mi Instagram lo que dice Carolina Peleritti y muchas chicas que dicen ‘menos mal que te crucé en el camino’”, cerró Pancho Dotto.

En tanto, consultada por su distancia laboral con Dotto, Valeria Mazza contestó: “Yo no tuve ninguna pelea con él, y no sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no, y no me lo he vuelto a cruzar”.

“La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar con él. Lo saludaría porque no se le quita el saludo a nadie, pero no me dan ganas de hablar con él por todas las cosas que ha dicho. El pez por la boca muere”, agregó la modelo.

Y remarcó: “Estaría bueno pensar un poco. Me parece que hay varios conceptos equivocados que tiene, pero, de todas maneras, siempre reconozco que yo empecé a trabajar con él y que siempre se portó súper bien conmigo".

"Pero eso no quita todas las barbaridades que se llenó la boca diciendo, pero admito que todos nos podemos equivocar así que a lo mejor un día reflexiona y pide disculpas”, finalizó Valeria Mazza.