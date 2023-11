Pancho Dotto hizo una explosiva confesión sobre el casamiento de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Lo cierto es que esta vieja pelea estuvo acallada hasta unas semanas atrás cuando Mazza lanzó su bioserie "Sueño Dorado", y al no aparecer la figura de su descubridor se reactivó el enfrentamiento del que hasta ahora no se conocía el origen real.

Valeria Mazza joven con Alejandro Gravier y Pancho Dotto.jpg

Así, recientemente Valeria declaró que "jamás entendió" cómo su ex representante pasó de ir a su boda y a la clínica a conocer a su primer hijo a estar tan furioso con ella, lo que terminó de enfurecer aún más a Pancho Dotto.

"Me llama la atención que diga que no sabe lo que pasó entre nosotros. Ella lo sabe bien, si hasta me pidió llorando que fuera a su casamiento porque yo no iba a ir. Teníamos unas cuentas que arreglar y me dijo 'te prometo que después del casamiento, Alejandro las va a arreglar. Pasaron 30 años y sigo esperando. No es un reclamo, no hice nada legal aunque hubiera podido, pero sabe que el distanciamiento fue por plata", reveló contundente Dotto en Socios del espectáculo (El Trece).

Así, tras blanquear que la pelea con Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue por una deuda de dinero que, según él, jamás saldaron, el titular de Dotto Models concluyó remarcando: "Con Valeria vivimos cosas impresionantes e inolvidables juntos, por eso podría decir muchas cosas de ella. Me quedo con eso que transitamos, pero si ella tiene mala memoria, es problema de ella".

Valeria Mazza rompió el silencio tras el escándalo con Pancho Dotto: "No hay que..."

Recientemente Valeria Mazza estrenó una docu-serie acerca de su carrera. Entre las distintas opiniones sobre la obra, una que causó mucha polémica fue la de Pancho Dotto, el representante que estuvo con ella en sus primeros años de carrera y se mostró furioso por no tener una participación en el film.

Lo cierto es que se conocieron audios del mismo con fuertes palabras hacia la modelo y su marido, Alejandro Gravier, donde aseguró que “Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza si no hubiese estado en su camino”.

A diez días del escandaloso estreno, Valeria fue vista junto a su marido en la avant de premiere de otra película, y ambos hablaron con Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de lo sucedido con el agente. "Con tantas buenas opiniones, una opinión que no haya gustado también está bueno", analizó Gravier.

Y amplió: "A él se lo invitó a que participe y en realidad no quiso participar y bueno, cada uno decide y hace lo que quiere".

En eso, el cronista le acercó el micrófono a Valeria, y sin querer dar mucha opinión al respecto, y con una mueca burlona, deslizó: "Me aburre el tema chicos". "Siempre con la verdad, no hay que faltar a la verdad y hay que tener memoria...", cerró.