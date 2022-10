Actor paraguayo que triunfa en el exterior es premiado

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa4gQPAMqo1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOwM5RuMZBNnC4poZCNso8DbdiFAEDcR7CVZCdjF4CJvf2FmgaQGR209nbybFMMtUh0Bwzd2xiIwVPE5fZBrwNf9CE9hOF5rrFYffCrAdJhXo0HBZBjVPhPiWeqZAZCC8Q36swXT7iSZAazz5K1wDt164gIKK5zmyUttsyxfYHbPC22zXepSZAAR8z6T5IXOPYgZDZD View this post on Instagram A post shared by Fernando Abadie (@fernandoabadie)

Desde Reino Unido, donde se encuentra radicado hace más de diez años, comenta a la redacción que en este momento está disfrutando del premio y más porque tiene un significado importante debido a que es pos-pandemico.

"Es la tercera nominación que recibo y el segundo premio que obtengo, ya que en noviembre pasado recibí a Mejor Actor Protagónico en el Festival Iberoamericano en Caracas", cuenta.

Este premio había coincidido con que los aeropuertos se hayan abierto de vuelta. "Regrese a Londres después que me había quedado atrapado durante la pandemia en Paraguay", continúa.

“Es un camino muy largo que viene a cristalizarse en esta celebración en Marbella”, dice feliz.

Sus planes

Si bien la “gira” de festivales en la cual se encuentra la película todavía sigue su curso, se espera que pronto se exhibida en las salas de cine de nuestro país, la cual se tiene prevista para el próximo 8 de diciembre de este año.

En cuanto a sus expectivas sobre el cine paraguayo dijo que espera la asistencia del público paraguayo y no solo con esta película sino con todas ya que es un industria que necesita de apoyo. Fernando Abadie dijo que sus planes no se limita "simplemente a hacer películas" si no que se involucrará en el sector gremial junto con otros actores para que la industria mejore.