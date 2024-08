Paula Bernini sorprendió al contar detalles sobre su vida amorosa: "Es difícil cuando..."

En un segmento del programa, la diva preguntó a Paula sobre su vida privada. “¿Cómo es tu vida amorosa? ¿Tenés pareja?”, dijo la conductora.

Bernini, sorprendida por la pregunta, respondió con humor: “Si ahora te digo que tengo pareja, se me cierran otras puertas, me estás comprometiendo”. Aclaró que actualmente está sola y explicó cómo su dedicación al trabajo hace difícil mantener una relación.

Embed

“Estoy sola. Es difícil cuando te abocás tanto al trabajo”, aseguró la periodista. Bernini también compartió que sus parejas anteriores siempre la apoyaron y entendieron su estilo de vida.

“Pero siempre digo que, las parejas que tuve, nunca demandaron, siempre acompañaron, entendieron mi estilo de vida, mi forma de ser. Me gusta poder viajar y escuché modelos como mi familia que no te digan ‘volvé, es mucho tiempo”, comentó.

Refiriéndose a su reciente experiencia en Corrientes, concluyó: “Yo estuve 65 días, esta vez, afuera. Es mucho tiempo, pero cuando no te reclaman se hace más fácil. Cuando te acompañan, cuando te empujan…”.

paula bernini 2.jfif

Jorge Rial se burló de su llanto y Paula Bernini lo destrozó: "Hizo una carrera haciendo..."

Paula Bernini se encuentra hace varias semanas en la provincia de Corrientes cubriendo las novedades del caso Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció hace 46 días.

La semana pasada la periodista no pudo evitar emocionarse al aire en el programa Mañanísima, El Trece, al hablar del caso y los días que ella lleva alejada de su familia por cuestiones laborales.

Al ver sus lágrimas al aire, Jorge Rial lanzó un picante mensaje en la red social X: "Dame una nota que no le interese a nadie", lanzó el conductor con una captura de la periodista emocionada con su teléfono celular en mano dialogando con sus familiares más cercanos.

Al ser consultada por este picante mensaje de Rial en redes, Paula Bernini fue contundente: "Me enteré de algunas críticas. Por supuesto que si lloro no tiene por qué importarle a la gente pero uno estando lejos de su familia se puede emocionar", indicó la periodista en charla con Ángel de Brito en Bondi.

Y agregó contundente: "Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice no le importa a nadie, gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie".

Además, Ángel le consultó qué problema tenía con Pablo Duggan, quien la trató de "nefasta", y Paula aclaró al respecto: "Él lo tiene él conmigo (el problema). En el 2021 fuimos a cubrir en Formosa, cómo estaba la provincia por las medidas irrisorias que había tomado Gildo Insfrán para la gente que podía tener COVID".

"Nos encontramos con mujeres embarazadas que por miedo a que sus hijos tuvieran alguna situación por la que debieran quedar en incubadora, debían ir hasta la Capital a 600 kilómetros, entonces preferían parir en el monte", detalló la periodista.

Y cerró: "El Gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos y quien abonó esa teoría junto con el Gobierno de Formosa fue Pablo Duggan".