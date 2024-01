Paula Chaves confirmó si existió o no una propuesta para reemplazar a Jésica Cirio en La peña de Morfi

A lo que Pampito comentó: "Está en carpeta tu nombre para La peña, no el de Zaira. Está claramente en carpeta Paula, no es un rumor".

Embed

Y la modelo y conductora explicó: "Nunca me hago la misteriosa con esto, no especulo con esto. Trabajé muchos años en Telefe, me llevo bárbaro, pero a mí el llamado no lo tuve ni mi representante tampoco".

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Zaira Nara, Paula Chaves explicó: "Sí, trabajaría con ella, no tengo ningún problema. Hemos trabajo mucho tiempo juntas. Es trabajo. No hay cortocircuito ni mucho menos. A mí me encanta laburar y hacer televisión. Siempre está el proyecto de hacer Bake Off nuevamente".

Por último, sobre cómo están las cosas con la hermana de Wanda, quien era su gran amiga, sostuvo sincera: "Está todo bien pero no hay más un vínculo de lo diario".

paula chaves intrusos.jpg

La emoción de Paula Chaves al encontrar la lista de deseos de su hijo Baltazar: "Para mamá"

En época de las fiestas, una de las cosas más lindas es cuando los chicos dejan ver su gran espíritu navideño. Y este fue el caso de Baltazar Alfonso, que emocionó a su mamá, Paula Chaves, con una carta de deseos.

Para sorpresa de la actriz, la carta de su hijo no expresaba deseos personales, sino que enumeró las cosas que le gustarían para su mamá en este nuevo año que comienza.

En medio de los ensayos para el estreno de su obra teatro en Carlos Paz, Paula se tomó unos minutos para compartir con sus seguidores esta tierna carta que encontró en el arbolito.

“Alegría, Paz, Calma, Amor. Para mamá”, decía la carta de papel escrita con un marcador de color amarillo y firmada por el hijo del medio de Paula y Peter, Balta.