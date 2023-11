La confesión de Paula Chaves al despedir a Ricardo Piñeiro: "Me hacías sentir segura en un ambiente que era...."

En el posteo, la diosa de las pasarelas destaca que él le dio la oportunidad de cambiar su vida y mencionó que -además- fue quien la ayudó a salir adelante "en un ambiente que era muy difícil".

"Vos me diste la oportunidad de cambiar mi vida. Vos confiaste en mi cuando nadie confiaba. Vos me hacías sentir segura de mi misma en un ambiente muy difícil", expresó Paula en dicha publicación.

El posteo de Paula Chaves por la muerte de Ricardo Piñeiro

"Vos me llevaste a recorrer el mundo. Vos me alentaste y enseñaste aun mas a amar y rescatar perros. Vos me hacías sentir segura de mi misma en un ambiente muy difícil"

"Vos entendías mi pánico al avión, porque le tenias mas miedo que yo, y así y todo viajábamos por todos lados. Gracias por cambiar mi destino para siempre , por suerte pude decirte todo lo que te amaba en vida, pude agradecerte todo, todo lo que hiciste por mi", continua.

"Me quede con ganas de poder compartir mas tiempo juntos. Buen retorno a la fuente Richard", finaliza.

El conmovedor mensaje de Florencia Raggi para despedir a Ricardo Piñeiro: "Gracias por ser mi mentor y mi compañero"

Tras la triste noticia por la muerte del exrepresentante de modelos, Ricardo Piñeiro, Florencia Raggi le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Raggi comenzó su carrera de modelaje con la agencia de Piñeiro en los años 90. Ahora la mujer de Nicolás Repetto escribió en una publicación de Instagram: "Nuestra última foto juntos. La última vez que te vi. Me hubiera gustado recordarnos con una de nuestra época, cuando compartíamos la vida arriba y abajo de las pasarelas (pero estoy en otro país lejos del cajón de los recuerdos)".

Y continuó: "Hubiera encontrado tantas de nuestras andanzas por aquí y allí…. Fueron tan solo diez años, ¡pero qué intensos! Gracias, gracias gracias, Richard, querido, por confiar en mí, por ser mi mentor y compañero. Por tu cuidado a mis 16 años. Me diste la mano en un mundo tan lejano a mí".

"Creo que nunca aceptaste que lo dejara tan rápido y quizás por eso nos fuimos alejando, pero mi cariño y agradecimiento siempre siguieron intactos. Todavía tengo presente el día en que te conocí, lo nerviosa que estaba, la admiración que te tenía, recuerdo lo que me dijiste y hasta lo que tenías puesto… seguirás así de presente en mi corazón", expresó.

"¡Te deseo un buen viaje! paz para tu alma, y allí nos veremos, con alguna de nuestras mascotas seguro moviendo la cola a nuestro lado", cerró conmovida Raggi.