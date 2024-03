Paula Chaves le dejó un categórico mensaje a Zaira Nara sobre el futuro de su amistad

Primero, aclaró el escándalo de la foto de las botas, que insinuó que podrían volver a reconciliarse. “No sé quién armó el escándalo, pero todas las que estaban invitadas tenían puestas las botas. Yo no me las puse porque no me entraron, si no las tenía yo también”, remarcó Paula.

“Aparte imagínate si yo voy a hacer un enigmático sacando una foto como diciendo ‘ay, mirá, capaz que sí’”, continuó.

Sobre su actual vínculo con Zaira, Chaves fue contundente: “Hay cordialidad y buena onda. Nos cruzamos muchas veces. Estamos en la misma agencia, nos cruzamos en el supermercado, en el gimnasio… Tenemos buena onda, como lo que digo siempre, no hay más que eso”.

“No me quiero hacer ni la picante ni la no picante. No hay más vínculo pero la buena onda y el cariño está. No se está hablando más del tema, ya pasó, ya no somos más protagonistas”, insistió la modelo.

“Es una historia nuestra privada que ya está, está todo bien. Nos vamos a seguir cruzando, seguimos compartiendo agencia. Está todo más que bien”, cerró Paula Chaves con un certero mensaje a Zaira Nara.

Paula Chaves habló de su sorpresivo encuentro con la China Suárez: "A esta edad uno..."

En las últimas horas Paula Chaves y la China Suárez tuvieron un sorpresivo encuentro por el cumpleaños de Mery del Cerro, una amiga que ambas tienen que común.

En los videos del festejo, se las puedo ver a ambas sentadas muy cerca en la mesa de invitados y esto llamó la atención ya que, a pesar de haber sigo grandes amigas, hace un tiempo se encuentran distanciadas.

Bajo este contexto, las cámaras de LAM, América Tv, encontraron a la modelo en medio de un importante evento y en un móvil con ella Ángel de Brito le preguntó acerca de este tan comentado suceso.

“Nos cruzamos, si. Estuvimos todos en una misma mesa y todo bien. A esta edad uno, aunque la vida no te cruce tanto, está todo bien, buena onda y te saludas” , aseguró Paula dando a entender que hoy en día solo mantienen un trato cordial.

En ese sentido, destacó que una linda reunión y concluyó: “Compartimos un rato, estaba también Lali, Cande, Gime y Nico, éramos varios así que la pasamos muy bien el cumple de Mery”.