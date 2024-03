Zaira Nara reveló la verdad detrás del supuesto reencuentro con Paula Chaves

A raíz de la incertidumbre que se generó sobre un posible reencuentro de amigas, en LAM (América) hablaron con la hermana de Wanda y le pidieron detalles de lo sucedido.

“Era un posteo que subió, no sé si Pau o Mery, que eran ellas dos. No se si las zapatillas de Pau y las botas de Mery pero bueno, habíamos ido al mismo desfile y las botas eran muy parecidas a las mías. Creo que fue Juariu que hizo como una conexión pero no era yo”, aclaró.

De todas formas el cronista le preguntó si existió algún acercamiento durante la velada y ella contestó: “Compartimos evento, agencia, gimnasio, supermercado pero no charlamos, si nos saludamos. Que ganas de buscar roña".

“Vos me preguntaste si charlamos, para mi una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, evento, la realidad es que no podes tener una charla muy profunda, es hola cómo andas y te sentás”, concluyó.

El detalle que generó confusión sobre cómo está hoy la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves se distanciaron hace un tiempo largo luego de que se confirmó la relación sentimental que inició la hermana de Wanda con Facundo Pieres, el polista que fue pareja de Paula hace muchos años.

Las modelos se distanciaron de manera casi inmediata y pasaron de ser grandes amigas a romper todo tipo de comunicación y vínculo que las unía.

En este sentido, en las redes sociales, los seguidores de ambas se ilusionaron con una posible reconciliación al ver una imagen en la que parecían estar posando juntas mostrando sus pies luego de una campaña de fotos.

paula chaves mery del cerro.jpg

Fue Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame quien compartió una historia en la que se veía que Mery del Cerro, amiga de ambas y quien también formó parte de la campaña, que utilizaba las mismas botas que Zaira.

Esto motivó que la instagramer plantara la duda en las redes con una encuesta y dos fotos de Paula y Zaira con un look casi idéntico y en el mismo lugar. "¿Reconciliación?", consultó Pochi a sus seguidores.

paula chaves zaira nara look.jpg

Pero al instante, aclaró que no hay posibilidad alguna de que Zaira y Paula se reconcilien: "Gente sabía que eran las de Mery, sólo tenían que poner por sí o por no. Era obvio que si las famosas van vestidas por la marca seguro se iban a repetir prendas".

Y cerró aclarando: "No hay chance de reconciliación (entre Zara y Paula), Paulita Chaves es de virgo. No somos rencorosas pero sí memoriosas".