Paula Chaves recordó la escandalosa pelea con Laurita Fernández y qué le dijo en la cara

"Nunca le ofrecieron bailar con Laurita. Siempre me llevaron como que Pedro era un pollerudo y yo hacía el teje y maneja de él en las cosas del teatro o el Bailando", explicó Paula Chaves.

"A Laurita no te la bancabas...", le remarcó Ángel de Brito. A lo que ella aclaró qué pasó: "En su momento me había enterado una cuestión que me lo había dicho un periodista muy importante, como que ella estaba tejiendo algo, y ahí se me cruzó. Me enojé y se lo dije de ella de una".

"Una situación rara, yo estaba con Oli de bebita, siempre se armaba como run run y yo dije: mirá, no lo armemos por acá porque aparte nosotros no nos metemos en eso. Fui, la encaré y lo hablé", dijo sobre esa tensión entre las dos.

Y cerró: "Después nunca me contaron que le habían ofrecido bailar con Laurita. Mirá si los productores me van a dar bola a mí de quién va a estar con él o con quien no".

Laurita Fernández reveló cómo fue la charla con Susana Roccasalvo tras su furia al aire: "Ella..."

Susana Roccasalvo se enojó mucho al aire desde su ciclo Implacables, El Nueve, con Laurita Fernández y José María Listorti, protagonistas de la obra Matilda, el musical, y toda la producción.

La conductora manifestó su bronca con la producción de la obra por no cumplir con el reportaje pautado con los protagonistas. "La falta de respeto de la gente es hacia ustedes, los televidentes", se indignó la periodista.

Lo cierto es que en charla con LAM, América Tv, Laurita Fernández se refirió a este tema y aclaró que se contactó con la conductora tras enterarse de su furia al aire.

"Yo la quiero mucho a Susana. La conozco desde hace muchos años de haber trabajado en Canal 9 y la respeto un montón. El día de la nota estábamos haciendo una pasada general y, cuando terminó, me enteré de todo y lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado", indicó la actriz.

Y remarcó: "La verdad es que ella es muy amorosa conmigo. Entendió que el tema era ajeno a Jose y a mí. De hecho, yo había pedido a las chicas hacer la nota porque se que Susana es de las pocas que hace móviles desde el teatro y eso está re bueno para uno porque podés promocionar el espectáculo y contar lo que está haciendo".

"Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general, hubieron cosas técnicas que se atrasaron en el momento y no llegamos", se justificó Laurita.

"¿Entendés la cancelación? Ella dijo que no iban a cubrir más Matilda", le preguntó el notero del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y Laurita Fernández comentó: "Bueno, es su decisión y también es respetable. Ojalá la revierta en algún momento porque yo respeto su criterio y me gustaría que venga a ver el espectáculo. Pero bueno, mucho más de lo que hice no puedo hacer".