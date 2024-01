Paula Chaves reveló la reacción de Pampita cuando le contó la íntima decisión que tomó con Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso con sus 3 hijos.jpg

“No, ya está. Aunque quisiéramos, no sé, pero no se puede repetir. Me acuerdo que Pampita, una vez, me dijo ‘¡Ay, pero cuando seas más grande te van a venir ganas!’. Y yo le digo ‘no hay forma, o sea, ya está’”, confesó Paula mientras que Adrián Pallares acotó risueño que “Con tres ya es suficiente”.

Asimismo, Chaves aseguró que si bien no es que están saturados, concluyó admitiendo que "Es mucho tres hijos. Los que me conocen saben que es el número ideal”, segura de la decisión tomada junto a su marido.

Paula Chaves reveló la drástica decisión de Pedro Alfonso que lo llevó al quirófano

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas con más años juntos de la farándula que se afianzó con la boda en 2014 y los nacimientos de Olivia, Baltazar y Filipa.

Lo cierto es que allá por el mes de agosto del 2023, la modelo y conductora contó desde su cuenta de Instagram el especial motivo que llevó a su marido a pasar por el quirófano por decisión propia.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Pedro Alfonso decidió realizarse una vasectomía y Paula contó cómo salió la intervención ante la consulta de un seguidor: "Muy bien! El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo", comentó. "Y como no queremos más hijos se hizo la vasectomía", explicó también Chaves junto a una fotografía de su marido internado y los emojis de mujer embarazada y un prohibido.

paula chaves pedro alfonso.jpg

La vasectomía es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos. Un hombre que se haya realizado una vasectomía exitosa no puede embarazar a una mujer.