Paula Chaves reveló una fuerte experiencia personal y reflexionó sobre los cuerpos en los medios

Sin embargo, el camino recorrido la llevó a plantearse ciertas cuestiones. “Hace unos años me llamaron para hacer una tapa de revista, para mostrar como había recuperado mi cuerpo después de haber parido", comenzó contando en una historia.

"Mi hermana me dijo 'a vos nada más te sirve mostrarte, no le hacés bien a nadie mostrándote con Photoshop, solo a vos misma y a tu ego'. Es algo que me resonó y mucho", continuó en referencia a Delfina.

En el mismo posteo, Paula mostraba un video suyo realizando su rutina de ejercicio y expresó: "No quieras alcanzar ningún cuerpo que veas acá. Movete por vos, es salud física y mental".

paula chaves reflexión

Paula Chaves reveló cómo hace para mantener la pasión intacta con Pedro Alfonso: "Él muere por..."

Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzaron su historia de amor en el 2010 y este año cumplen 10 años de casados. Con una relación tan larga, y tres hijos de por medio, la modelo se animó a hablar acerca de los momentos de intimidad en la pareja.

Es cierto que con niños pequeños y una agenda muy cargada, se hace cada vez más difícil tener momentos de pasión. Sin embargo, la modelo reveló cómo se las ingenian para mantener el fuego en la pareja como desde el primer día.

“Él muere por las bombachas blancas de algodón. Igual ya llega un momento que no hay tiempo para pedir nada", confesó Paula en primer lugar para una entrevista con la revista Para Ti.

Y explicó: "Cuando vemos que están respirando profundo es ponerle llave al cuarto... Ese fue un gran tip que adquirí en la vida, y uno ya está más relajado ¡Apurate, están todos dormidos, vamos!".

"Somos un buen equipo, somos re compañeros, yo le consulto todo a él, él me consulta a mí. Yo estoy con las negociaciones, él en la producción. Nos complementamos bien... Son acuerdos", comentó en un ámbito general de la pareja.