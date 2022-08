Paula Robles, la ex de Marcelo Tinelli, regresó a la actuación: las imágenes

En la obra, en la que Paula encarna a Julieta, trabajan también Geoffrey Ploquin, Pablo Fermani y Nicolás Miranda poniéndole el cuerpo a sus diferentes Romeos.

La acrobacia, que representa a la muerte, está a cargo de Germán Cabanas. Y el espectáculo cuenta, además, con dos músicos en escena: Juan Hernandez Buendía en chelo y Gastón Poirier en sintetizador.

La gran exposición en los medios de Paula Robles terminó junto con su romance con Tinelli. Pasó mucho tiempo desaparecida de la escena pública, hasta que en los últimos meses empezó nuevamente a mostrarse en eventos al acompañar a su hija a los distintos desfiles de los que participa en el marco de los inicios de su carrera como modelo y ahora con su regreso a la actuación.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la posibilidad de volver con Paula Robles

Cuando le preguntaron si, ante la posibilidad de comenzar una nueva relación, iba a optar por buscar una persona con la que no haya salido, sorprendió. “No lo sé”,se animó a contestar.

“Ayer un amigo me preguntó: “¿Pero, cerraste la puerta ya?”. ¡No cerré ni abrí ninguna puerta nunca, ni siquiera a la de tener hijos! Si vos me decías que a los 54 años iba a ser papá, no sé qué hubiera contestado, pero tuvimos a Lorenzo y hoy soy una persona híper feliz de tenerlo. Entonces me preguntás ¿te casarías de nuevo? ¡Qué sé yo! No sé. Ni sí ni no”, dijo.

