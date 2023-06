Paulo Vilouta fulminó a Sofía Martínez por meterse en el vestuario de la despedida de Juan Román Riquelme

Embed

Este lunes en Desayuno Americano analizaron lo que ocurrió con Martínez en la despedida de Riquelme. El periodista Paulo Vilouta fue tajante al dar su opinión.

"Para el fútbol, el vestuario es sagrado, por algo la reacción de Alfio, pero alguien le abrió al puerta y le dijo: 'pasá... no pasa nada'", afirmó el columnista del programa de Pamela David.

"Hay cosas que no se hacen. Tiene que haber un límite. Y no vengamos que a la chica la manejan con un control remoto y los malos de la producción le dijeron: 'entrá'. Ella sabía dónde entraba y qué pasaba", agregó.

Vilouta remarcó que a los jugadores no les gustó nada la actitud de Martínez. "A los futbolista les molesta, no le gusta, que alguien ajeno entre, salvo alguna excepción, como pasa con Tití Fernández, que tiene mucha confianza", cerró.

El incómodo momento que vivió Sofía Martínez en la despedida de Juan Román Riquelme

La despedida de Juan Román Riquelme fue en La Bombonera y contó con gran cantidad de estrellas. El vicepresidente de Boca armó dos equipos, uno con figuras del Xeneize y el otro con la Selección argentina. También estuvo como invitado Alfio Coco Basile, quien tuvo un feroz cruce con la periodista Sofía Martínez cuando ella ingresó al vestuario de la Albiceleste.

“Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, dijo Martínez ni bien entró al vestuario con el camarógrafo detrás. En ese momento, Juan Pablo Sorín estaba sin remera, acomodándose las medias.

Ahí, el Coco Basile se levantó del asiento y la interrumpió. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo a Sofía de mala manera, casi retándola.

Acto seguido, la periodista deportiva le explicó al entrenador que la habían autorizado a ingresar porque no había ningún jugador cambiándose. “Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, le dijo.

Después, Martínez miró a su alrededor para ver si había algún futbolista vistiéndose y le respondió a Basile: “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”. Al fondo se lo ve a Lionel Messi quien miró la escena sorprendido.