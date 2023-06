Pedro Alfonso y Paula Chaves levantaron el telón de Un plan perfecto: las fotos del estreno teatral repleto de famosos

día perfecto 4.png

La conductora de Desayuno Americano (América TV) y A la Barbarossa (Telefe) Pamela David y Georgina Barbarossa, la periodista Paula Valera y las modelo Mery del Cerro y Sofía Macaggi, fueron algunas de celebrities que disfrutaron entre las primeras filas de la disparatada comedia. Así como también dijo presente uno de los productores de la pieza, Federico Hoppe.

La obra encabezada por Paula Chaves y Pedro Alfonso se trata de una comedia para toda la familia donde un robo delirante, un secreto familiar, un reencuentro inesperado y “un plan perfecto”, se llevan todos los aplausos y las mas disparatadas risas de los espectadores.

Pedro Alfonso reveló un detalle que anuncia la reconciliación entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Ellas van juntas..."

Hace unos días Pedro Alfonso habló en LAM (América TV) sobre cómo están las cosas entre su esposa, Paula Chaves, y la madrina de una de sus hijas, Zaira Nara.

"Me divierte estar hablando de esto porque soy el menos indicado de todos. Si pasó algo me parece que son otras cosas y no eso tan puntual", dijo el productor teatral sobre el vínculo que hoy está muy complicado entre las ¿ex? amigas, las modelos de Multitalent.

"No hay que minimizar eso, pero me parece que es de secundario. Creo que no pasa por ahí, todo se va a arreglar", dijo Peter sobre el vínculo entre las modelos.

"Tampoco es que hay una guerra, nos vemos todos todos los días, vamos todos al mismo gimnasio", dijo ante la sorpresa del notero, Alejandro Castelo, y el actor ratificó "ellas van todos los días juntas, Paula y Zaira".

"Somos amigos, yo la adoro pero todo toma mucha dimensión pero el tiempo ya va a arreglar todo. Tampoco darle tanta importancia a algo que no termina siendo", dijo y sumó "yo no tengo nada que ver en una relación de una amistad y creo que va a ser algo que va a ser pasajero".

"Yo con Zaira no tengo ningún problema. Quizá esto podía pasar sin que nadie se entere pero tomó mucha dimensión. Creo que en un tiempito va a estar todo bien. Yo siempre soy conciliador y se que esto va a pasar", cerró.