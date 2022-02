Pero tal parece que la historia de amor se resquebrajó en el último tiempo, y desde Mitre Live se anunció la ruptura de la pareja y la tristeza de Pepe Cibrián por la situación debido a que Mauro no habría querido formalizar la relación pasando por el Registro Civil, tal como había anunciado el director teatral tiempo atrás.

Según el periodista "La convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada y tengo entendido que la persona no famosa de esta relación no quería pasar por el altar”.