PH, Podemos Hablar: Conocé los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado 26 de noviembre

Todos los sábados, personalidades del mundo del espectáculo, la música, el deporte y la política visitan a Andy y se sorprenden al descubrir que tienen mucho más en común de lo que piensan.

El clásico de cada semana, donde todos Podemos Hablar. Andy, cinco invitados y una oportunidad única para encontrarse.

Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff le respondió a Eduardo Feinmann

El conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, habló con LAM y le contestó a Eduardo Feinmann, que dijo no conocer mucho sobre la carrera de al figura de Telefe.

"Cuando empezó PH, lo llamamos y no quiso venir", comenzó diciendo el conductor, que esbozó una teoría sobre la supuesta enemistad con su colega.

"En ese momento, yo quería llevar al programa personas que no era de mi palo. Entonces, me esforcé para convencerlo. Le mandé un mensaje a Feinmann y le dije: 'no nos conocemos, ¿por qué no tomamos un café y te explico de qué va el programa?", siguió.

Andy mencionó que se encontraron y tuvieron una charla bastante constructiva. "Nos juntamos. Hablamos media hora. Quedó ahí y después no vino nunca", añadió.

Al finalizar, el conductor de PH recordó que un día Feinmann lo criticó en su ciclo radial. "Yo tuve un tema con Anamá Ferreyra, que después se solucionó. Cuando saltó todo eso, él me mató. Y ahí dije: 'che, ¿pero tomamos un café?'. Ahí quedó... no hay onda", cerró.