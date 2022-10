Andy Kusnetzoff y una confesión íntima sobre cómo conoció a su mujer: "Sufría mucho porque..."

Andy confesó que por mucho tiempo quiso evitar el acercamiento por compartir el plano laboral, y contó cómo nació todo: "empezamos como amigos, y hubo mucho tiempo donde hubo resistencia de ambos"

image.png

"Cuando nos conocimos, los dos estábamos en pareja, después nos separamos, ya teníamos una historia", dijo y reveló segundos después lo que más llamó la atención de Flor y sus compañeros.

"Me acuerdo que hasta me tuve que abrir un Facebook de la radio para poder espiarla, ver que había, veía que ella iba al boliche, salía, y yo sufría mucho porque ella no quería estar conmigo", confesó.

Embed

Andy Kusnetzoff le respondió a Eduardo Feinmann

El conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, habló con LAM y le contestó a Eduardo Feinmann, que dijo no conocer mucho sobre la carrera de al figura de Telefe.

"Cuando empezó PH, lo llamamos y no quiso venir", comenzó diciendo el conductor, que esbozó una teoría sobre la supuesta enemistad con su colega.

"En ese momento, yo quería llevar al programa personas que no era de mi palo. Entonces, me esforcé para convencerlo. Le mandé un mensaje a Feinmann y le dije: 'no nos conocemos, ¿por qué no tomamos un café y te explico de qué va el programa?", siguió.

Embed

Andy mencionó que se encontraron y tuvieron una charla bastante constructiva. "Nos juntamos. Hablamos media hora. Quedó ahí y después no vino nunca", añadió.

Al finalizar, el conductor de PH recordó que un día Feinmann lo criticó en su ciclo radial. "Yo tuve un tema con Anamá Ferreyra, que después se solucionó. Cuando saltó todo eso, él me mató. Y ahí dije: 'che, ¿pero tomamos un café?'. Ahí quedó... no hay onda", cerró.