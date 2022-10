Pía Slapka se quebró al hablar de su difícil infancia: "Tengo heridas que..."

"Me acuerdo que me reunieron con mis hermanos para decirnos que se iban a separar. Eso no sucedió y a partir de ahí hubo muchas situaciones iguales: estaban separados pero conviviendo en la misma casa y con una ciclotimia económica que generó una falta de atención total en muchos aspectos", dijo la modelo.

Embed

Y continuó: "Yo salí a trabajar de muy chiquita. El modelaje lo tomé como un trabajo porque me permitió salir adelante, hacerme cargo de mi familia y no solo desde lo económico, sino desde todos los aspectos”, agregó en un mar de lágrimas.

Pía reveló que su hermano más chico vivió mucho tiempo con ella y que por muchos años cumplió el rol de madre con él. “Los cuestioné mucho a mis papás por no haber prestado atención a algo tan básico en la crianza de un hijo, y con el tiempo aprendí a perdonarlos y a entender que hicieron lo que pudieron”, dijo sobre la falta de un plato de comida en la mesa en reiteradas oportunidades.

“Son huellas que quedan. Sé que esas cicatrices están. Soy consciente de que tengo heridas que siempre van a estar. Siempre que hay heridas, una cicatriz queda”, cerró.

Pía Slapka fue operada tras un accidente: las imágenes

Pía Slapka sorprendió a poco de que comience el año al mostrar imágenes de la intervención quirúrgica que sufrió luego de sufrir una lesión en los meniscos tras un partido de fútbol con amigos y sus hijos en la playa.

La modelo mostró las imágenes del antes y el después de la lesión y relató en detalle cómo fue el episodio: "Hola comunidad !!!! Les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias!", comenzó.

image.png

Y siguió su posteo: "Jugando un pikadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenia roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo sólito me puso el freno hasta acá llegas fiera el año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente".

"Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno la vida es resistencia no velocidad // esto me puso de frente la omnipotencia // la exigencia // no todo lo puedo // así que más humildad para mi", remarcó Pía Slapka, quien se separó de Paul García Navarro tras 17 años de relación en 2018.

image.png

Y cerró: "Gracias al doc Conrado Lopez Alonso que me operó ‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz muchas gracias por su atención tan amable// y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. Volveré Fieras! #calmalafiera".