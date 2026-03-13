Pedro Rosemblat confirmó cuándo se casa con Lali Espósito y dio un inesperado dato

Embed

Y continuó: "Lo que más les importa en este caso a las personas que nos están mirando es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que cuenta Lali públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

En ese sentido, Rosemblat confirmó que el evento podría realizarse en este 2026: “Estamos ahí, estamos cerca me pareja. Espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo".

Fue contundente además ante la pregunta si sería una ceremonia íntima o habría anuncio previo a los periodistas para que cubran el evento: “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, dejó en claro.

Pedro Rosemblat también dejó en claro que disfrutan el momento con Lali Espósito ante la consulta si tienen planeado formar una familia en el corto plazo: “Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo etc, Después quién sabe no”, concluyó.

lali esposito posteo anuncio compromiso con pedro rosemblat

Moria Casán cuestionó fuerte a Pedro Rosemblat tras el anuncio de casamiento con Lali Espósito

Moria Casán reaccionó a su estilo al hablar del anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat con frases filosas y sin filtro en su programa La mañana con Moria (El Trece).

"Qué horror. ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Como que te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, se va a meter en una cosa tan peligrosa", lanzó la conductora.

Un panelista comentó al respecto: "¿Por qué no pensás que se casa Pedro?". Y ahí Moria Casán redobló la apuesta y apuntó directamente contra el comunicador: "No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero".

La diva fundamentó después su enojo con el conductor continuó con su descargo y dio más detalles: "Lo llamaron de producción y le dijeron: '¿Podés venir en algún momento? Dijo: 'No, no puedo'. Y después lo volvieron a llamar, le dijeron: 'Bueno, en algún momento cuando estés más desocupado', y dijo: 'Nunca puedo, nunca puedo'".

"Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos? Estuviste un día en mi casa ni te conocí, mi amor. Ahora que está con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali querida", finalizó enojadísima Moria con Rosemblat tras negarse a ir a ssu programa.