Picante descargo de Yanina Latorre contra Marina Calabró: "Las zorras no me gustan"

Así las cosas, este jueves por la noche Ángel de Brito se refirió al tema y remarcó que los dos periodistas "ningunearon y desmerecieron" a Yanina Latorre. Claro que acto seguido la panelista de LAM dijo lo suyo: “Todo lo que me entero de ella siempre y me miente en la cara (…). Es mi compañera de trabajo y no la cagué nunca”, dijo molesta la mujer de Diego Latorre.

Marina Calabró y Rolando Barbano contra Yanina Latorre - captura LAM.jpg

Y mientras el conductor de América le advirtió a Marina y su ex: "Ubíquense los dos porque están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos por aprecio profesional y también por cariño mío con Marina", Yanina aclaró tajante su postura.

“No soy vocera de nadie. Di una data, una primicia que no sabía ella. Vos sabés bien que nadie sabía lo de Tartu”, expresó visiblemente dolida por la actitud de la menor de las Calabró.

Yanina Latorre - captura LAM.jpg

“Cuando ella renuncia voy y averiguo. Yo tengo fuentes porque laburé con Jorge Lanata mucho tiempo. Pregunté quién la reemplaza y estaba al reemplazo. Ella no lo sabía (…) porque lo dije como primicia”, argumentó así como reveló que sabe “cosas de ella y Barbano que no va a contar nunca”, porque tiene códigos.

“Ella confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca. Y un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. Y después a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios”, agregó para inmediatamente concluir furiosa: “todo a lo zorra, ¿viste? Y a mí las zorras no me gustan. Le perdí la confianza”.

Embed

Yanina Latorre expuso la contundente reacción del entorno de Jorge Lanata tras la renuncia de Marina Calabró

Sin duda, la renuncia de Marina Calabró a Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) provocó un importante revuelo en todos los medios. Y según reveló Yanina Latorre, el entorno del periodista no lo habría tomado de la mejor manera.

Sucede que la decisión de Marina dar un paso al costado, ocurre no sólo en medio del desaire que su ex pareja y compañero de radio Rolando Barbano le hizo durante la entrega de los Martín Fierro, sino en medio de la ausencia de Jorge Lanata, conductor del ciclo radial, debido a que continúa internado por sus problemas de salud.

Lanata sin filtro - captura Lanata, Marina Calabró y Rolando Barbano.jpg

Y si bien la menor de las Calabró había argumentado sobre su salida de Radio Mitre que no podía "darle a la audiencia menos de los mismo", en referencia al acortamiento de su espacio en el programa, lo cierto es que ya con la renuncia concretada fue Yanina Latorre quien aportó información sobre cómo lo tomó la producción del programa.

"Molestó mucho en el entorno de Lanata la renuncia de Calabró. Me dicen, 'hubiera esperado que salga de la clínica' #yaninforma", aseguró Latorre desde su cuenta de X dando a entender que la noticia tomó al equipo de Jorge Lanata por sorpresa, a pesar de que en marzo Marina Calabró ya había considerado la posibilidad de renunciar.