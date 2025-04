Picantísimo cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados por el rating de Luzu TV y Olga

"Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo…", disparó Nico con una clara chicana dirigida a Granados al aclarar: "No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números".

tw Nico Occhiato - ese número no es real.jpg

"Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado", concluyó el ex de Flor Vigna. Ocurre que horas antes, Migue Granados había comentado este dato desde su cuenta de X con un picantísimo "Chicos disimulen ¿En un minuto?".

Así, tras la respuesta de Occhiato en la ex red social de pajarito, Migue reaccionó con un meme: "Entró la balubi", que significa que el dato molestó a su competidor. Y lejos de dar por terminado el cruce, minutos después Nico compartió un video en el que se ve al conductor de Olga hablando de una hipotética situación con la que arruinaría el trabajo de la competencia, junto al letal comentario: "Listo. Ya entendí todo".

Pero Granados no tardó en responderle por la misma vía, donde le aseguró: "Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios". Claramente la guerra continuará...

TW Nico Occhiato - Listo ya entendí y respuesta de Migue Granados.jpg

Marley enfrentó los rumores de conflicto con Nico Occhiato por la conducción de La Voz Argentina: "Hablé con él y..."

Marley es una importante figura de Telefe desde hace varios años, pero en los últimos días se supo que no fue tenido en cuenta para para el regreso de La Voz Argentina 2025 y eso provocó todo tipo de rumores.

En las últimas semanas, el canal de las pelotas confirmó que Nico Occhiato estará al frente del reality de canto, y Marley enfrentó por primera vez los rumores de tensión con el nuevo animador, ya que él lo hizo anteriormente.

En diálogo con PrimiciasYa, Marley comentó: "Estoy de viaje y nada es más lejano que eso. Desde noviembre ya lo hemos hablado con el canal. Y hablé con Nico también, y la mejor".

telefe 2025 marley sin la voz argentina.jpg

Luego remarcó: "Yo ya lo hice cuatro veces, son miles de horas y yo ahora estoy con más ganas de trabajar menos horas. Hay otro proyecto que me interesa a mí más, así que hay cero conflicto como se dice. Seguramente pasaré por La Voz a visitarlos y todo. Les deseo lo mejor".

Según se supo, en Intrusos (América TV) contaron que Marley volvería antes de fin de año con una nueva temporada de Survivor: Expedisión Robinson, ciclo que hizo el año pasado, y que se comenzaría a grabar en agosto.